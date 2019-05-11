Баланс недели: новый фронт против «Газпрома», валютные послабления и назначение главы Налоговой службы

Вторая неделя мая была не богата на экономические события в связи с очередной чередой праздников в Украине. Но все же жизнь не стояла на месте.

Так, в начале недели Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российского газового монополиста «Газпрома».

«Только что мы открыли новый фронт в противостоянии с «Газпромом» - подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия», - прокомментировал ситуацию исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, документ подробно описывает злоупотребления россиян с использованием газопровода в обход Украины «Северный поток-2», блокированием виртуального реверса газа и контролем над европейскими компаниями.

В «Нафтогазе» рассчитывают, что подготовленная совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами жалоба поможет остановить антиконкурентные действия, а импорт российского газа для Украины может стать дешевле при использовании мощностей нашей газотранспортной системы европейскими покупателями голубого топлива и его получении на восточной границе.

Вполне возможно, что этот шаг станет дополнительным стимулом для сговорчивости северного соседа на предстоящих трехсторонних переговорах по транзиту газа при участии Еврокомиссии, запланированных на конец мая. Ключевая цель этих переговоров - сохранить транзит газа через Украину, потеря которого может обернуться утратой 4% ВВП и возможным экономическим спадом уже в 2020 году.

Между тем, незначительный рост экономики Украины и без того замедляется.

Неоднозначная статистика

На уходящей неделе Национальный банк обнародовал свои оценки, согласно которым рост экономики Украины в первом квартале замедлился до 2,4% в годовом выражении после роста на 3,5% кварталом ранее. Как пояснили в НБУ, это обусловлено сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур себя исчерпал.

Не радуют и обнародованные данные о динамике международных резервов Украины, которые под давлением долговых платежей в апреле снизились на 0,5% - до 20,5 миллиарда долларов на начало мая. И это в преддверии крупнейших долговых выплат этого года – погашения пятилетних еврооблигаций Украины на 1 миллиард долларов, выпущенных под гарантии правительства США в мае 2014 года.

Также удручают данные по инфляции. По информации Государственной службы статистики, рост потребительских цен в Украине в апреле ускорился до 8,8% в годовом выражении, при этом больше всего подорожали овощи – на 47%. Украинцы это заметили и всю минувшую неделю активно обсуждали подорожание борщового набора, в частности, такого важного его компонента как репчатый лук. Согласно данным мониторинга проекта EastFruit, всего за неделю популярный овощ подорожал в полтора раза – до исторического максимума в 40 гривен за килограмм.

Некоторые данные статистики все же внушают оптимизм. Так, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец первого квартала по отношению к ВВП опустился ниже 60% впервые с 2014 года, а объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны за этот период составил почти 1 миллиард долларов. Продолжается рост вложений нерезидентов в государственные облигации – с начал года объем вложений в ОВГЗ вырос почти в 6 раз – до 36 миллиардов гривен.

С учетом этих факторов, валютный рынок Украины продолжает пребывать в спокойном состоянии, а украинская гривня планомерно укрепляется к доллару и евро. В то же время, политическая неопределенность давит на сознание людей: в апреле украинцы второй месяц подряд купили через банковскую систему больше наличной валюты, чем продали. По итогам месяца показатель чистой покупки составил 115 миллионов долларов, или в 1,5 раза больше показателя месяцем ранее.

Валютные послабления

Учитывая спокойную ситуацию на валютном рынке, Национальный банк на уходящей неделе предпринял очередные шаги по валютной либерализации. С 8 мая бизнес может выводить дивиденды иностранным инвесторам в пределах 12 миллионов евро в месяц, что почти вдвое больше предыдущего максимума.

Но оценкам НБУ, данный шаг не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности в Украине, но при этом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране. В дальнейшем регулятор планирует полную отмену этого ограничения.

Как раз на уходящей неделе о намерениях выплатить дивиденды акционерам заявили крупнейшие банки Украины с иностранным капиталом. Так, «УкрСиббанк» намерен выплатить акционерам 2,5 миллиарда гривен, «Райффайзен Банк Аваль» - 3,6 миллиарда гривен. С учетом повышенного лимита НБУ выплата дивидендов этими банками растянется на семь и десять месяцев, соответственно.

Налоговая служба с головой

На уходящей неделе Кабинет министров назначил руководителем созданной Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины и победившего в конкурсе на эту должность. Он назначен сроком на пять лет с испытательным периодом в один месяц.

По информации Министерства финансов, после назначения руководителя новая служба будет зарегистрирована как юридическое лицо и начнет формировать штат, в том числе на треть за счет действующего персонала реформируемой Государственной фискальной службы.

А вот вопрос формирования таможенной службы пока подвис в воздухе по воле Окружного административного суда Киева, который отказался обжаловать решение суда предыдущей инстанции о приостановке конкурса по отбору руководителя этой службы.

Следующая неделя обещает быть более богатой на экономические события, так как Верховная Рада возобновит пленарные заседания после майских праздников. Вполне возможно, что депутаты примут ряд законов, важных для страны и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, приезд оценочной миссии которого запланирован на 15 мая.

Ольга Гордиенко