Оценочная миссия МВФ приедет в Киев в ближайшие недели

Отмечается, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским после его избрания президентом.

Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину в ближайшие недели. Точной даты пока нет.

Об этом директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс сказал во время брифинга 9 мая, сообщается на сайте Фонда, пишет Новое время.

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"У меня нет конкретных сроков первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, но мы ожидаем, что миссия вернется в Киев где-то в ближайшие недели для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения политики на оставшуюся часть года с новой администрацией", - отметил он.

Райс сказал, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским после его избрания президентом. В ходе разговора она подчеркнула, что Фонд по-прежнему готов поддержать Украину и помочь стране в решении стоящих перед ней задач.

Лагард также разговаривала с уходящим президентом Петром Порошенко. Она поблагодарила его за тесное сотрудничество во время его каденции.

Напомним, 18 декабря 2018 года исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины. Общий объем новой 14-месячной программы - $3,9 миллиарда.

Глава НБУ Яков Смолий заявлял в январе, что в 2019 году Украина ожидает получение двух траншей от МВФ в размере по $1,3 миллиарда каждый.