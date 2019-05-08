ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

В банке прогнозируют ускорение роста в 2020 году при активизации программы реформ после выборов в сочетании со смягчением денежно-кредитной политики.

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2019 году до 2,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в отчете ЕБРР о региональных экономических перспективах, в 2020 году ожидается рост экономики Украины на 3%.

По оценкам банка, рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% на фоне сильного внутреннего потребления.

Ожидаемое замедление роста в 2019 году ЕБРР объясняет замедлением роста основных торговых партнеров Украины и политической неопределенностью в период двойных выборов.

В то же время, в банке прогнозируют ускорение роста в 2020 году при активизации программы реформ после выборов в сочетании со смягчением денежно-кредитной политики.

«В связи с крупными выплатами по внешнему долгу в 2019-2020 годы есть существенный риск падения, потому сотрудничество с официальными кредиторами остается жизненно важным для продолжения восстановления экономики», - подчеркнули в ЕБРР.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, или до пятилетнего минимума.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен – до 7,2%.