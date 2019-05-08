Украинцы второй месяц подряд покупают больше валюты, чем продают

Показатель продажи валюты населением через банки с начала года остается выше покупки.

Украинцы в апреле купили через банковскую систему 1,205 миллиарда долларов, или на 115,4 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты населением через банки превысила ее продажу второй месяц подряд – после превышения на 77,3 миллиона долларов в марте.

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки с начала года - за январь-апрель - остается выше покупки на 46,2 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Продажа валюты населением через банки в целом на 2018 год превысила ее покупку на 1,5 миллиарда долларов.