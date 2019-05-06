Китайские акции резко упали из-за твита Трампа

Президент США резко обострил напряженность в торговых отношениях с Пекином, написав в воскресенье в твиттере, что в пятницу он повысит пошлины на импорт китайской продукции.

Китайские инвесторы, застигнутые врасплох из-за угроз президента США Дональда Трампа о повышении тарифов, в понедельник распродавали акции и юань, поскольку новый виток торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном ударил по азиатским финансовым рынкам.

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Основные фондовые индексы Китая показали максимальное падение более чем за три года, пишет Рейтер.

Индекс голубых фишек CSI300 и Шанхайский фондовый индекс потеряли более 5 процентов, зафиксировав самое резкое однодневное падение с февраля 2016 года. Акции около 1000 компаний материкового Китая снизились на 10 процентов - это максимально допустимый дневной лимит.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился почти на 3 процента.

Трамп резко обострил напряженность в торговых отношениях с Пекином, написав в воскресенье в твиттере, что переговоры с Китаем идут “слишком медленно” и что в пятницу он повысит пошлины на импорт китайской продукции стоимостью $200 миллиардов с 10 процентов до 25 процентов.

Трамп также сказал, что “в ближайшее время” планирует ввести 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $325 миллиардов. В результате тарифы могут распространиться фактически на всю продукцию, импортируемую в США из Китая.

Юань упал до 6,7650 за доллар, в то время как офшорный юань снизился на 0,7 процента до 6,7824.

Доходность 10-летних казначейских облигаций Китая опустилась до 3,387 процента, достигнув двухнедельного минимума.