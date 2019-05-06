Экономика Украины в первом квартале выросла на 2,2% – Минэкономразвития

Министерство объясняет это рядом факторов, среди которых, в частности, активизация работы строительных предприятий и сферы услуг.

Рост валового внутреннего продукта Украины в январе-марте 2019 года оценивается в 2,2%, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

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Так, в министерстве сообщили, что впервые в текущем году агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики продемонстрировал положительный результат – рост на 0,9%.

Согласно сообщению, поддержкой роста была активная деятельность строительных предприятий и внешнеэкономическая деятельность сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор). В то же время, ряд факторов сдерживали производственную деятельность отдельных отраслей промышленности и, соответственно, оптовой торговли (в частности, действие введенного в конце 2018 года запрета РФ на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции украинского происхождения, уменьшение спроса на электроэнергию на фоне теплых погодных условий и продолжение проведения ремонтов технологического оборудования на отдельных энергогенерирующих предприятиях).

Минэкономразвития по итогам первого полугодия ожидает положительной динамики агрегированного показателя деятельности реального сектора экономики в условиях сохранения высокого спроса на услуги строительства и на отдельных внешних рынках, повышения платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий.

К рискам относятся эскалация военного конфликта на востоке страны, ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, усиление девальвационных и инфляционных тенденций, обострение логистических проблем и отрицательное влияние очередных санкций со стороны РФ, которые вводятся в действие с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.