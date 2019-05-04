Баланс недели: снижение газовых тарифов, наказание для должников за коммуналку и отмена «мобильного рабства»

Первомай 2019 года принес не только дожди и похолодание, но и уникальное экономическое явление – снижение цен на газ для населения на 3,5% - до 8247 гривен за тысячу кубических метров. Такое решение стало результатом острой дискуссии между главой правительства Владимиром Гройсманом и руководителем Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, которая вполне могла закончиться отставкой последнего.

Еще в середине марта топ-менеджер «Нафтогаза» заявил, что цена на газ на европейском рынке упала до уровня ниже стоимости голубого топлива для населения Украины, которую своим прошлогодним постановлением установил Кабмин. Поэтому Коболев предложил отменить специальные обязательства «Нафтогаза» продавать топливо для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии по утвержденной формуле, что позволило бы госкомпании продавать газ дешевле.

После небольшой заминки, в начале апреля Кабинет министров разрешил «Нафтогазу» устанавливать цену на газ для населения ниже уровня 8550 гривен за тысячу кубических метров, хотя при сохранении спецобязательств.

Но в энергетическом госхолдинге не спешили выполнить это решение, вступив в публичную дискуссию с правительством - кто и за что отвечает в сложной бюрократической процедуре принятия решений. Дело дошло до того, что премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил на заседании своего Кабинета отставкой Коболеву, если «Нафтогаз» не снизит цену на газ для населения.

Конечно, большинству наших сограждан эти разборки чиновников были бы глубоко безразличны, если бы на кону не стоял вопрос размера платежек. Не случайно, согласно социологическим опросам, снижение газовых тарифов стоит одним из первых в списке требований избирателей к новому президенту Владимиру Зеленскому.

Кстати, команда новоизбранного президента также не проигнорировала этот актуальный вопрос и обратилась к правительству и «Нафтогазу» с предложением не только снизить тарифы на газ для населения, но и убедить ключевого кредитора страны – Международный валютный фонд - в необходимости такого шага.

И хотя вступление в должность Зеленского состоится через месяц, но призыв нового лидера страны был услышан, и на следующий день после второго тура президентских выборов, 22 апреля, Кабинет министров и «Нафтогаз», наконец-то, нашли согласие относительно снижения регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247 гривен за тысячу кубометров.

Кстати, Национальный банк в своих обновленных прогнозах отсрочил повышение цен на газ для населения на 15%, ожидаемое в текущем месяце, на осень, пояснив это падением цен на газ на европейском рынке, благодаря которому среднегодовой разрыв с ценами в Украине сократился.

Вместе с тем, НБУ дал еще один обнадеживающий прогноз, согласно которому ожидаемое повышение цены на газ для населения в 2020 году снижено до 7% с 18%, прогнозируемых ранее.

Стоит напомнить, что согласно Меморандуму о сотрудничестве по программе stand-by с Международным валютным фондом Украина взяла на себя обязательство повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять ее к рыночной.

Рост запасов газа

Оператор газотранспортной системы Украины - госкомпания «Укртрансгаз» на уходящей неделе сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона увеличились на 8% - до 9,439 млрд кубических метров. Это говорит о том, что газовая отрасль страны уже начала подготовку к следующему отопительному сезону и возможным проблемам с продолжением транзита российского газа по территории нашей страны после окончания в конце 2019 года действия транзитного контракта с российским газовым монополистом «Газпромом».

Как сообщает «Укртрансгаз», по состоянию на 30 апреля, запасы газа в ПХГ были на 19% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

За первые четыре месяца текущего года Украина увеличила импорт газа с европейского рынка до 2,4 млрд кубометров, что на 9% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы топлива были импортированы по Словацкому газотранспортному коридору.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года порядка 20 млрд кубометров газа, что на 20% больше среднего уровня последних лет.

Напомним, что с ноября 2015 года Украина отказалась от закупок газа у российского «Газпрома», с чем путинская Россия до сих пор не может смириться, угрожая полностью прекратить транзит газа по украинскому газопроводу.

Наказание для должников за коммуналку

Первого мая вступил в действие принятый еще в 2017 году закон о жилищно-коммунальных услугах, который, в том числе, вводит пеню для должников по коммуналке.

Пеня будет начисляться в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. При этом размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга.

Пеня не начисляется при условии, если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату, но это нужно документально доказать.

Это - весьма актуальное изменение на фоне накапливающихся долгов за коммуналку, которые, по данным Государственной службы статистики, на 1 апреля 2019 года составили 69,2 млрд гривен. Хотя, за март наблюдается снижение суммы задолженности за газ и электроэнергию почти на 2%, что можно назвать позитивным сдвигом, учитывая, что до этого показатели только увеличивались.

Как бы там ни было, но долги за потребленные коммунальные услуги - непозволительная роскошь для получателей субсидий, которые могут потерять назначенную льготу от государства. В Министерстве социальной политики сообщили, что субсидию отменят, если долг за коммуналку превысил 340 гривен. Вернуть льготу можно, если рассчитаться с долгами или осуществить их реструктуризацию.

С 1 мая также изменился порядок предоставления субсидий. В Минсоцполитики обратили внимание на то, что теперь не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения незаконные доначисления облгазами в платежках дополнительных объемов газа за приведение к так называемым стандартным условиям.

Именно за эти незаконные доначисления Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по максимуму штрафовала последний месяц почти все газораспределяющие компании бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Отмена «мобильного рабства» и новые оружейные контракты

Начало мая также дало старт еще одной телеком-революции: вступила в силу долгожданная возможность для многих украинцев - сменить мобильного оператора и одновременно сохранить телефонный номер (MPN).

Многолетняя борьба компаний за право разработки новой услуги на рынке связи оттянуло внедрение новшества на несколько лет. Победитель в лице компании «Эс Ай Центр» был определен еще в 2016 году. После чего проигравшие компании длительное время оспаривали в Антимонопольном комитете результаты конкурса.

Весной 2017 года Государственная служба специальной связи разрешила мобильным операторам начать работы по проектированию своих телекоммуникационных сетей для предоставления услуги MNP, а летом 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о полноценном запуске услуги по переносу абонентских номеров в Украине с 1 мая 2019 года.

Практика внедрения MPN в других странах показывает, что это новшество заставляет операторов начать бороться за своего абонента, предлагая более выгодные тарифные предложения, что теоретически будет способствовать снижению оплаты мобильной связи.

Кроме того, услуга будет стимулировать мобильных гигантов придумывать все больше «плюшек» для переманивания клиентов конкурента, особенно в масштабе регионов, например, проводя 4G-сеть с высокоскоростным интернетом. Однако, не все так оптимистично оценивают введение новой услуги.

Еще до запуска услуги MPN советник главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Глущенко высказал мнение, что «мобильная свобода» не будет пользоваться большим спросом у украинцев.

«Исчезнут, в первую очередь, нулевые тарифы на звонки внутри сети. Ведь человек, который звонит с «050» на «050», не всегда будет уверен, что звонит с Vodafone на Vodafone. Изменится тарификация. И сама услуга явно не будет бесплатной и явно не будет массовой. В мире есть практика, что мигрирует около 10% абонентов», - отметил эксперт.

Принесет ли долгожданная «свобода» удобство, а главное - выгоду от смены оператора без потери номера для пользователей мобильной связи, узнаем со временем.

Уходящая неделя принесла хорошие новости в сфере обороны. На международной выставке оборонпрома «IDEF 2019» в Стамбуле представители госпредприятия «Спецтехноэкспорт» подписали контракт с одной из турецких корпораций на поставку 120-мм ствольных управляемых ракет «Конус».

На протяжении первого этапа реализации контракта Украина будет поставлять ракеты и устройства наведения для их интеграции на турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на турецких мощностях.

Украинские оружейники также заключили с зарубежными партнерами ряд других важных контрактов на поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений.

В частности, Украина планирует импортировать охладительные тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения, а также получит очередные партии средств защищенной радиосвязи УКВ-диапазона.

На следующей неделе украинцев ждет потепление и вторая волна майских праздников и дождей, новый президент Владимир Зеленский продолжит работу по формированию своей команды, а Госстат сообщит о показателе инфляции в апреле. Все находится в состоянии обновления. И мы должны быть готовы к этим переменам.

Анна Бредихина