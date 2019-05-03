Госбюджет Украины сведен с дефицитом менее миллиарда гривень

Дефицит профинансирован за счет госзаимствований, которые за январь-апрель составили 158,5 миллиарда гривень.

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-апрель 2019 года составил 0,9 миллиарда гривень при утвержденном плановом годовом показателе в 90 миллиардов гривень.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, дефицит профинансирован за счет госзаимствований, которые за январь-апрель составили 158,5 миллиарда гривень.

Так, от размещения ОВГЗ поступило 132,2 миллиарда гривень, в том числе 91 миллиард гривень, 1,5 миллиарда долларов США и 38,7 миллиона евро.

Кроме того, поступил второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в объеме 529 миллионов евро и средства от доразмещения облигаций внешнего госзайма на 350 миллионов долларов.

Отмечается, что платежи по погашению госдолга за январь-апрель составили около 126,9 миллиарда гривень, а расходы по обслуживанию - около 39 миллиардов гривень.

В Минфине напомнили, что доходы госбюджета за четыре месяца составили 322,6 миллиарда гривень, или 95,7% уточненного планового показателя.

Среди причин недовыполнения плана доходов Минфин назвал низкие поступления НДС, укрепление курса гривни к доллару, объемы импорта ниже ожидаемых и утверждение норматива распределения прибыли госпредприятий только 26 апреля.

Также сообщается, что по состоянию на 2 мая сумма средств на Едином казначейском счете составила 36,85 миллиарда гривень, а также имеются средства на валютных счетах Госказначейства в эквиваленте 53,8 миллиарда гривень.

"Минфин в полной мере готов к плановому прохождения пиковой долговой нагрузки мая", - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за январь-март 2019 года сведен с дефицитом в 26,2 миллиарда гривень, что на 27% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.