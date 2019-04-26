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НБУ намерен увеличить ежедневную покупку валюты до $20 миллионов

13:19, 26 апреля 2019
Финансы
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В НБУ отметили, что это не сможет существенно повлиять на ситуацию на межбанке / фото УНИАН

Национальный банк Украины намерен во втором-третьем кварталах 2019 года увеличить покупку валюты на межбанковском валютном рынке до 20 миллионов долларов США в день для наращивания международных резервов.

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"Во II-III кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать до 20 миллионов долларов в день для наращивания международных резервов. Это на 5 миллионов долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года", - сказано на сайте НБУ.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что покупка до 20 миллионов долларов в день не окажет существенного влияния на ситуацию на межбанковском рынке.

В то же время регулятор отметил, что интервенции могут быть меньше или вообще не проводиться в зависимости от ситуации на рынке.

По данным пресс-службы, с начала года объемы торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%, что позволило Нацбанку также увеличить объемы покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривни.

При этом чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке в январе-апреле составила около 900 миллионов долларов. В то же время официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%.

"Национальный банк не выкупал валюту во время колебаний в сторону обесценивания гривни, а пополнял международные резервы Украины только при благоприятных условиях на валютном рынке, когда предложение валюты было выше спроса на нее", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что регулятор начал регулярно анонсировать объемы интервенций по покупке валюты для пополнения резервов с апреля прошлого года для повышения прозрачности монетарной политики.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2018 год пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.

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Теги: #Нацбанк межбанк#покупка валюты