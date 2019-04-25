НБУ улучшил прогноз роста международных резервов в этом году

Также регулятор улучшил прогноз дефицита платежного баланса до $0,3 миллиарда с $1,1 миллиарда.

Национальный банк улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 21,2 миллиарда долларов с 20,6 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 год улучшен до 21,9 миллиарда долларов с 21,4 миллиарда долларов, на 2021 год – до 21,8 миллиарда долларов с 21,4 миллиарда долларов.

Также регулятор улучшил прогноз платежного баланса, снизив показатель его ожидаемого дефицита по итогам 2019 года до 0,3 миллиарда долларов с 1,1 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

В 2020 и 2021 году Нацбанк, как и ранее, прогнозирует дефицит платежного баланса на уровне 0,1 миллиарда долларов и 0,7 миллиарда долларов соответственно.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины за март выросли на 413 миллионов долларов или на 2% - до 20,633 миллиарда долларов, но этот показатель на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.

В 2018 году международные резервы Украины выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.