Нацбанк хочет начать переговоры с МВФ о новой программе

По действующей программе Украина в этом году может получить еще два транша кредита по 1,3 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины считает целесообразным начать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе, которая понадобится после завершения действующей, уже этой осенью.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Украина должна инициировать новую программу с МВФ, о которой нужно начинать переговоры осенью после завершения очередного пересмотра действующей программы", - сказал Смолий.

При этом он напомнил, что по действующей программе, которая заканчивается в феврале 2020 года, Украина в этом году может получить еще два транша кредита по 1,3 миллиарда долларов по результатам пересмотра в мае и в ноябре.