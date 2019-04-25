Российские санкции не повлияют на инфляцию - НБУ

При этом Нацбанк допускает незначительную корректировку цен из-за увеличения затрат на логистику и доставку товаров.

Национальный банк не ожидает существенного влияния на инфляцию в Украине от действующего с середины апреля ограничения России на экспорт в нашу страну российской нефти и нефтепродуктов.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

"Сейчас мы оцениваем эффект на индекс цен достаточно сдержанно", - сказал Сологуб.

По его словам, возможна незначительная корректировка цен из-за увеличения затрат на логистику и доставку товаров.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2019 года Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. С 1 июня такие товары можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.