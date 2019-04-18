Суд отказался снять арест с ряда счетов банка сына Януковича - Генпрокурора

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что суд отменил аресты счетов в ликвидированном банке, владельцем которого был старший сын Януковича.

Шевченковский районный суд города Киева отказал в снятии ареста с ряда счетов во "Всеукраинском банке развития".

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Только что судья Шевченковского райсуда Евгений Мартынов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР. Работаем дальше", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, ранее Сарган сообщила, что 17 апреля судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Голуб отменила аресты счетов в ликвидированном банке "Всеукраинский банк развития", владельцем которого был старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр.

Сарган отметила, что на счетах этого банка были арестованы 1,2 млрд грн.