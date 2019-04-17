Нацбанк ищет управляющих активами для 16 банков

Регулятор готов обеспечить прозрачный конкурсный отбор.

Национальный банк Украины ищет новых управляющих активами для 16 банков, находящихся под его контролем, и готов для этого обеспечить прозрачный конкурсный отбор.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, речь идет о банках, ликвидация которых начата до сентября 2012 года или до закрепления функций по выведению банков с рынка за Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В НБУ напомнили, что до этого регулятор принял решения об отзыве лицензий и ликвидации 16 банков, балансовая стоимость активов которых составила около 11 млрд грн.

Отмечается, что управляющим может стать компания, осуществляющая профессиональную деятельность по предоставлению аудиторских, юридических, консалтинговых или финансовых услуг, не менее трех лет ведущая безубыточную деятельность и не имеющая задолженности перед бюджетом.

Также сообщается, что конкурс будет проводиться через электронную систему коммерческих закупок Rialto, созданную по принципу Prozorro, а с победителями НБУ заключит договоры о передаче активов в управление.

Справка УНИАН. Согласно данным на сайте НБУ, в перечне банков, активы которых переданы в управление юридическим лицам, 16 финучреждений, включая банки «Аллонж», «Европейский банк развития и сбережений», «Европейский», «Национальный стандарт», «Банк регионального развития», «Украинский промышленный банк», «Земельный банк», «Трансбанк», «Восточно-Европейский банк», «БИГ Энергия», «Украина», «Соцком Банк», «Днестр», «Синтез», «Владимирский», «Инновационно-промышленный банк».