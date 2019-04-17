Минфин снова одолжил почти 14 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 8 млрд грн и 199 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,148 млрд грн и 199 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 126, 175, 350, 707 и 994 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18% и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 239 и 666 дней, а также на 484 дня с досрочным погашением. Ставки доходности составили 7,25%, 7,75% и 3,85% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 13,482 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в первом квартале 2019 года привлекло в госбюджет 57,3 млрд грн, 1 млрд долл. и 38,7 млн евро.