Минфин продолжает одалживать миллиарды внутри страны

Минфин на ОВГЗ-аукционах в первом квартале привлек в госбюджет 57,5 млрд грн, 1 млрд долл. и 39 млн евро

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-марте 2019 года привлекло в государственный бюджет 57,483 млрд грн, 1,045 млрд долл. и 39 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 18,9% по бумагам в гривне, 6,6% в долларах, 4,5% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода по ним за первый квартал составили 96,274 млрд грн, в том числе 84,712 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.