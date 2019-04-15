«ПриватБанк» составил топ-10 стран по переводам от трудовых мигрантов

В прошлом году больше всего переводов поступило в Украину из США, Великобритании, Израиля.

Объем денежных переводов через цифровые сервисы и отделения «ПриватБанка» в 2018 году вырос на 25% – до 2,6 млрд долл.

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Как сообщила пресс-служба банка, более 60% переводов были получены исключительно через цифровые сервисы банка.

Ссылаясь на статистику Национального банка Украины о 5,67 млрд долл. переводов через официальные каналы, в «ПриватБанке» отметили, что на его долю пришлось 45% общего объема переводов от трудовых мигрантов.

По данным банка, в прошлом году больше всего переводов поступило в Украину из США (16%), Великобритании (8%), Израиля (6%), Германии (5%), России (5%), Италии (5%), Польши (4%), ОАЭ (2,7%), Турции (2,5%) и Кипра (2%).

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 млрд долл., что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.