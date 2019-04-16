Украинские таможни перешли на обслуживание через единый таможенный счет - Минфин

Новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке - лицевом счете субъекта внешнеэкономической деятельности.

Украинские таможни с сегодняшнего дня перешли на обслуживание через единый таможенный счет на постоянной основе, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

«С 16 апреля все таможенные оформления товаров будут осуществляться исключительно через единый счет. Новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке - лицевом счете субъекта внешнеэкономической деятельности», - сказано в сообщении.

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В пресс-службе пояснили, что ранее в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, который осуществлял оформление товаров в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов, тогда как единый счет упрощает данную процедуру и позволяет перечислять средства авансовых платежей на один счет Фискальной службы.

Также сообщается, что Фискальная служба создала отдельное подразделение по обеспечению функционирования единого счета, а также новый модуль автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор» по администрированию таможенных платежей на центральном уровне.

Справка УНИАН.Министерство финансов анонсировало запуск пилотного проекта по уплате предприятиями таможенных платежей через единый казначейский счет в июле 2018 года.

По оценкам Минфина, новая система позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, четко регламентирует процедуру перечисления в госбюджет платежей и будет способствовать ведению бизнеса в Украине.