S&P спрогнозировал курс гривни до 2022 года

К концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 гривни/доллар, к 2021 – до 30 гривни/доллар, к 2022 – до 30,5 гривни/доллар.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует ослабление украинской гривни по отношению к доллару США к концу 2019 года до 28,6 гривни/доллар.

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Как сообщается в пресс-релизе агентства, имеющемся в распоряжении УНИАН, к концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 гривни/доллар, к 2021 – до 30 гривни/доллар, к 2022 – до 30,5 гривни/доллар.

По прогнозам S&P, реальный ВВП Украины в текущем году вырастет на 2,5%, в 2020 году – на 2,8%, а в 2021 и 2022 годах рост составит по 3%.

Показатель инфляции, по прогнозам агентства, составит 8,1% в 2019 году, 7,5% - в 2020, 7% - в 2021, 6% - в 2022.

В S&P отметили, что показатель ВВП в Украине на душу населения является третьим снизу среди стран Европы и СНГ, после Таджикистана и Узбекистана.

По мнению агентства, низкий уровень дохода объясняет высокую миграцию из страны. Отмечается, что число украинцев, работающих в Польше, в 2018 году выросло более чем на 40% - до 1,7 миллиона человек.

По оценкам S&P, для ускорения роста Украине потребуется больше инвестиций, которые в прошлом году составили всего 19% ВВП при докризисном показателе в 30% в 2007 году.

Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост, в агентстве назвали слабое кредитование банковского сектора. Так, по данным S&P, с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка за январь-март 2019 года укрепилась к доллару на 1,7% - до 27,21 гривни/доллар, к евро - на 3,6% - до 30,57 гривни/евро.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты нашей страны в 2019 году до 28,68 гривни/доллар с 27,19 гривни/доллар в 2018 году.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривни/доллар.