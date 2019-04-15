Украине в этом году предстоит уплатить $3 миллиарда внешнего долга

В 2020 году объем платежей внешним кредиторам составит около 5,5 млрд долл.

Украине до конца года предстоит уплатить по внешнему долгу около 3 миллиардов долларов, или порядка 2% ВВП.

Как сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, имеющемся в распоряжении УНИАН, в 2020 году объем платежей внешним кредиторам составит около 5,5 миллиарда долларов, или порядка 4% ВВП.

Кроме того, как отметили в агентстве, выплаты по госдолгу в валюте на внутреннем рынке в 2019 году составят около 2 миллиардов долларов, или 1,5% ВВП.

В S&P подчеркнули, что выполнение Украиной программы с Международным валютным фондом остается ключом к внешнему финансированию, без которого способность правительства обслуживать валютные долговые обязательства в 2019 и 2020 годах является неопределенной.

Отмечается, что текущее соглашение с МВФ действует до октября, после чего новому президенту и правительству предстоит договориться о новом соглашении с Фондом, которое, по мнению агентства, может включать более жесткую программу реформ.

В S&P напомнили, что текущая программа с МВФ предполагает введение в действие Высшего антикоррупционного суда и принятие Верховной Радой закона о разделении надзора на финансовом рынке (сплит), а также требуется восстановление ответственности за незаконное обогащение после отмены ее Конституционным судом.

"Если решение не будет принято в течение следующего месяца, следующий пересмотр и выплаты МВФ могут быть отложены", - прогнозируют в агентстве, отмечая, что в отсутствие финансирования МВФ и других официальных кредиторов существует риск ухудшения условий внешнего финансирования Украины.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд оценил валовые потребности Украины в финансировании на 2019 год в 8,1% ВВП, включая 2,3% ВВП на финансирование бюджетного дефицита и 5,7% ВВП на финансирование долга.

По оценкам фонда, в 2020 году валовые потребности Украины в финансировании составят 8,3% ВВП, в том числе 2,3% ВВП - на финансирование бюджетного дефицита и 6% ВВП - на финансирование долга.