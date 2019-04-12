После выходных в Украине подешевеет доллар

Гривня на межбанке 12 апреля выросла к доллару на 2 копейки – до 26,70/26,74 грн/долл.

В пятницу, 12 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,70/26,74 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,21/30,25 грн/евро, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2671.3872 (12 апреля – 2683.1419)

100 EUR – 3024.2774 (12 апреля – 3022.2910)

Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,8%, к евро – на 1,1%.