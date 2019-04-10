Замедление инфляции в марте соответствует прогнозу - НБУ
Замедление потребительской инфляции в Украине в марте до 8,6% в годовом измерении практически соответствует прогнозу, опубликованному в инфляционном отчете Национального банка Украины за январь.
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Как отметили в НБУ, базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривни к валютам стран-партнеров.
Отмечается, что текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о дальнейшем ослаблении инфляционного давления.
Нацбанк обещает и в дальнейшем направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции на уровне 5% плюс/минус 1 п.п.
Также сообщается, что регулятор обнародует ключевые показатели обновленного макроэкономического прогноза 25 апреля.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.
Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.
Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - до 7,3%.
Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.