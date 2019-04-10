Завтра в Украине подорожает валюта: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 11 апреля: 100 USD – 2676,5228 гривни, 100 EUR – 3018,8501 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2676,5228 (10 апреля – 2669,6098)

100 EUR – 3018,8501 (10 апреля – 3010,5190)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,87 гривни/доллар, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,17/30,20 гривни/евро, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.