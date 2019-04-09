Минфин одолжил на внутреннем рынке 8 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 7,7 млрд грн, 13 млн долл. и 2 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,727 млрд грн, 13,5 млн долл. и 2,6 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 182, 357 и 714 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 18,99%, 18,48% и 18% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 358 и 469 дней с доходностью 7,25% годовых.

Средства в евро привлечены на 231 день с доходностью 4,6% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 8,164 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в первом квартале привлекло в госбюджет 57,3 млрд грн, 1 млрд долл. и 38,7 млн евро.