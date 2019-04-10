Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Всего с начала года резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т.

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы было вывезено восемь тонн золота.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По их информации, золото будет продано за границу, кто именно станет покупателем – неизвестно.

Один из собеседников в правительстве Венесуэлы утверждает, что золото было вывезено из хранилища в первую неделю апреля. По его данным, это произошло, когда в офисе Центрального банка находились лишь высокопоставленные чиновники. Большинство рядовых сотрудников остались дома из-за отключений электричества и нехватки воды.

Всего с начала года резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т. Сейчас в хранилищах остается около 100 т золота на сумму более чем $4 млрд. При таких темпах расходов золотовалютные резервы страны могут исчезнуть к концу года.

Продажу золота собеседники агентства связывают с санкциями США, введенными против Венесуэлы в начале года. Условием их отмены назывался уход с поста президента действующего лидера Николаса Мадуро и проведение в стране честных выборов. США и большинство стран Европы поддержало лидера оппозиции, самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.