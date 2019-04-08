Fitch спрогнозировал курс доллара в Украине на конец года

Агентство прогнозирует рост курса доллара к гривне.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что стоимость доллара в Украине до конца 2019 года будет не выше, чем 28,86 гривни.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на недавний аналитический отчет Fitch по кредитному рейтингу "Нафтогаза".

"По прогнозам агентства, в течение следующего 2020 года гривня и дальше продолжит девальвировать и опустится до уровня 30,6 гривни за доллар", - говорится в сообщении.

Курс национальной валюты в Украине зависит от ряда факторов, в частности торгового баланса Украины. Так, в случае, когда объемы экспорта товаров и услуг из Украины превышают объемы импорта, валюты в стране становится больше, а ее стоимость падает. Также на курс влияют объемы валютных заимствований Украины, мировые цены на нефть и газ (Украина преимущественно импортирует) и цены на ключевые товары украинского экспорта (зерновые, металлургическая продукция и т. п), объемы денежных переводов заробитчан.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля аналитики инвестбанка Morgan Stanley спрогнозировали, что до конца 2019-го курс гривни упадет по сравнению с сегодняшним на 4 гривни - до 31 гривни за доллар.

Кроме этого, они ожидают, что к концу 2020 года курс гривны к доллару снизится еще больше - до 32,5 гривни/доллар.