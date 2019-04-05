Минфин в первом квартале одолжил 113 миллиардов гривень

Уплачено 96,5 млрд грн в счет погашения государственного долга.

Министерство финансов Украины в первом квартале 2019 года привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн в счет погашения государственного долга.

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Как напомнили в пресс-службе Министерства финансов, 2019 год является пиковым по долговым выплатам после реструктуризации 2015 года, и плановые долговые платежи запланированы в объеме 458 млрд грн.

Отмечается, что в первом квартале Минфин ежемесячно тратил на погашение и обслуживание госдолга в среднем 42 млрд грн.

Также сообщается, что на конец квартала госдолг сократился до 1,859 трлн грн с 1,860 трлн грн на начало года.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.