В Минсоцполитики рассказали подробности переназначения субсидий

В министерстве отметили, что те семьи, у которых по состоянию на май-июнь будут долги за коммуналку, переведут на безналичную монетизацию субсидий.

Автоматическое переназначение субсидий в 2019 году будет проведено трем миллионам домохозяйств, а остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и "Укрпошту", те, кто еще не на пенсии, – через "Ощадбанк", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что те семьи, у которых по состоянию на май-июнь будут долги за коммуналку, переведут на безналичную монетизацию субсидий. Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в третьем и четвертом кварталах 2018 года, а помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов – на основе доходов первого и второго кварталов 2019 года.

Повторно с документами (заявлением и декларацией о доходах) в мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц, семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы, семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

"Министерство социальной политики Украины не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.