Декларация Омеляна: министр за год заработал миллион гривень

При этом доходы членов его семьи в прошлом году составили более 4 млн грн.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян задекларировал 1,041 млн грн доходов за 2018 год, что на 17% меньше, чем он декларировал в 2017 году (1,253 млн грн).

Читайте такжеПрибыль Порошенко, в сравнении с 2017 годом, выросла почти в 100 раз - декларация

Соответствующая информация содержится в электронной декларации министра за 2018 год, опубликованной на сайте Единого госреестра деклараций.

Согласно декларации Омеляна, доходы в виде заработной платы в 2018 году составили 735,278 тыс. грн.

Солидную долю доходов Омеляну в прошлом году принесла аренда имущества – 270 тыс. грн, а также кредитная линия к зарплатной карте – 35,845 тыс. грн.

При этом доходы членов семьи Омеляна в прошлом году составили 4,311 млн грн.

Сумма средств, размещенных на банковских счетах министра, согласно декларации, составляет 53 долл. и 128,93 тыс. грн, а сумма средств на банковских счетах его жены – 483 долл., 6 евро и 412,4 тыс. грн.

Также министр задекларировал наличные средства в размере 90 тыс. долл., 25 тыс. евро, а его жена – 70 тыс. долл. наличными.

Министр также задекларировал земельный участок во Львовской области площадью 998 кв. м и квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м. Кроме того, Омелян владеет гаражом площадью 37,4 кв. м.

Жена главы Мининфраструктуры владеет квартирой площадью 49,6 кв. м и третьей частью квартиры площадью 81,2 кв. м. Также, жена министра арендует офис площадью 86,1 кв. м.

Кроме того, семья Омеляна пользуется земельным участком 1 296 кв. м в и домом 269,6 кв. м в Киевской области, который им предоставили родственники.

Также жена министра инфраструктуры задекларировала кольцо из драгоценного металла с бриллиантом и серьги из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями.

Помимо этого, в бесплатном пользовании жены министра находится два автомобиля – BMW X5 2015 года выпуска и Ford Fusion Comfort 2008 года выпуска.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Омелян задекларировал за 2017 год 1,253 млн грн дохода, что в 4,3 раза больше, чем он декларировал в 2016 году (290,7 тыс. грн).

За 2016 год Омелян задекларировал 290,7 тыс. грн дохода, что в 2,75 раза меньше, чем он декларировал в 2015 году (800,87 тыс. грн), когда министр получил основную сумму дохода от продажи имущества.

Справка УНИАН. Омелян был назначен министром инфраструктуры Украины 14 апреля 2016 года, после обновления состава правительства. С декабря 2014 года Омелян занимал должность заместителя главы Мининфраструктуры – руководителя аппарата, а до этого был руководителем Службы министра Кабинета министров Украины. До этого также работал в Министерстве иностранных дел, Министерстве экономики и Министерстве финансов.

Владимир Омелян родился 30 января 1979 года во Львове. В 2000 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, а в 2001 году – Национальный университет «Львовская политехника».