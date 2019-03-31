Аваков задекларировал миллионные доходы и несколько квартир

У министра есть две квартиры в Харькове площадью 657,9 и 70,9 кв. м, квартира на 55 кв. м в Чугуеве (Харьковская область), земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м в Харьковской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году получил более 919,2 тыс. грн заработной платы по основному месту работы и еще 4,8 млн грн дивидендов, полученных от собственной итальянской фирмы Avitalia.

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Об этом говорится в декларации председателя МВД за 2018 год, размещенной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, еще 67 тыс. грн доходов Аваков указал в качестве роялти, полученные от издательства «Фолио»; около 250 тыс. грн - проценты по вкладам в Государственном ощадном банке Украины.

Кроме того, на счетах Авакова в «Государственном экспортно-импортном банке» - 1,256 млн грн, в «Ощадбанке» - около 471 тыс. грн и почти 190 тыс. долларов; в итальянском банке - 148,2 тыс. евро. Наличными у него есть 14 тыс. грн, 10 тыс. долларов США, 55 тыс. евро, 1,9 тыс. канадских долларов, 96 тыс. японских иен, 4,5 тыс. фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов.

Активы министра в драгоценных металлах составляют 200 тыс. грн.

Согласно декларации, у Авакова есть две квартиры в Харькове площадью 657,9 и 70,9 кв. м, квартира на 55 кв. м в городе Чугуев (Харьковская область), земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м в Харьковской области. В Киеве министр арендует номер в гостинице.

Председатель МВД указал в декларации многочисленные произведения искусства, антикварные вещи, марки, печатные издания, старинные монеты, коллекции оружия и вин, часы, мебель.

Значительная часть движимого имущества записана в декларации на жену Авакова, в частности, это ювелирные изделия и шубы из натурального меха. Жена получила за прошлый год 3 млн 214 тыс. грн заработной платы по основному месту работы и около 1,4 млн грн по совместительству, а также более 1,6 млн грн процентов от вкладов в «Ощадбанке».

Жена также имеет земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м в Харьковской области.

В то же время, согласно декларации, семья министра не имеет собственных транспортных средств.

У министра также есть нематериальные активы - авторское право на книги «Ленин с нами?» и «Зеленый тетрадь».