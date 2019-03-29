Bloomberg: Украину ждут годы экономической неопределенности

Киев недополучил миллиарды долларов финансовой помощи за последние годы из-за медленных реформ.

В воскресенье в Украине пройдет первый тур президентских выборов. Однако, четкости политического ландшафта ждать не стоит. Для этого понадобится еще несколько месяцев.

Между тем, экономическая неопределенность, по мнению Bloomberg Economics, останется в Украине еще на несколько лет. Программа финансовой помощи от МВФ могла бы помочь сохранить стабильность. Однако для этого Киеву и самому нужно постараться. Ведь медленный прогресс в проведении реформ стал причиной того, что за последние четыре года Украина недополучила более 7 миллиардов финансовой помощи.

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К примеру, в текущем году, согласно оценкам МВФ, украинская экономика должна была получить 4 миллиарда долларов вливаний. Но Киев получил едва 2 миллиарда.