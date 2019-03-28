Swedbank уволил своего президента из-за схемы с участием Януковича

Компания Vega Holding использовала счет в Swedbank, чтобы якобы скрывать взятки Януковича.

Совет директоров Swedbank принял в четверг, 28 марта, решение освободить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в средствах информации про схемы отмывания денег, прежде всего связанные с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP ("Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции"), передает «Радио Свобода».

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«SVT (телевидение Швеции, - ред.) и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы якобы скрывать взятки бывшего президента Украины Виктора Януковича. Через несколько дней телекомпания показала, что эта компания, Vega Holding, также осуществила платежи компании Inlord Sales LLP, британской компании, о которой упоминалось в деле Пола Манафорта (осужденного в США бывшего руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа, - ред.)», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, обнаружил во время внутреннего расследования в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем.