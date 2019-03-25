"Укринком" считает незаконным продление ликвидации "Укринбанка"

По информации компании, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Фонда гарантирования на решение суда предыдущей инстанции, признавшего ликвидацию банка незаконной.

Компания "Укринком", называющая себя правопреемником ликвидируемого "Укринбанка", считает незаконным решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о продлении срока ликвидации финучреждения на 1 год, или до 22 марта 2020 года.

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"ПАО "Укринком" (ранее ПАО "Укринбанк") не может быть в списке банков, для которых Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию, поскольку 13 марта 2019 года Шестой административный суд Украины в деле 826/4471/18 в открытом судебном заседании в зале суда рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Фонда на решение Окружного административного суда города Киева от 18 октября 2018 года, решением которого ликвидация банка была признана незаконной и, впоследствии, отмена", - говорится в заявлении компании, переданном УНИАН.

Отмечается, что решение Фонда о продлении срока ликвидации банка является незаконным, равно как и официальное распространение подобной информации, которая наносит ущерб деловой репутации компании.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год ликвидацию четырех банков, включая "Укринбанк", "Петрокоммерц-Украина", "Укрбизнесбанк" и "Софийский".