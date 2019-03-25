"Укринком" считает незаконным продление ликвидации "Укринбанка"
Компания "Укринком", называющая себя правопреемником ликвидируемого "Укринбанка", считает незаконным решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о продлении срока ликвидации финучреждения на 1 год, или до 22 марта 2020 года.
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"ПАО "Укринком" (ранее ПАО "Укринбанк") не может быть в списке банков, для которых Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию, поскольку 13 марта 2019 года Шестой административный суд Украины в деле 826/4471/18 в открытом судебном заседании в зале суда рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Фонда на решение Окружного административного суда города Киева от 18 октября 2018 года, решением которого ликвидация банка была признана незаконной и, впоследствии, отмена", - говорится в заявлении компании, переданном УНИАН.
Отмечается, что решение Фонда о продлении срока ликвидации банка является незаконным, равно как и официальное распространение подобной информации, которая наносит ущерб деловой репутации компании.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год ликвидацию четырех банков, включая "Укринбанк", "Петрокоммерц-Украина", "Укрбизнесбанк" и "Софийский".