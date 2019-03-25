​​​​​​​Как украинцам найти «золотой ключик» к двери экономического процветания

Государственная служба статистики обнародовала данные о росте реального валового внутреннего продукта Украины за прошлый год на 3,3%. По данным Госстата, это - максимальный показатель за последние семь лет, при этом рост экономики ускоряется третий год подряд. Номинальный ВВП в целом за год составил 3,559 триллионов гривен, а в расчете на одного человека – чуть больше 84 тысяч гривен (эквивалент $3 125 по текущему курсу).

Обнародованные данные особо не удивили: ранее аналогичные оценки сообщал Национальный банк, менее оптимистичные оценки о росте на 3,2% - Министерство экономического развития, более оптимистичные о росте на 3,4% - президент Украины Петр Порошенко.

Интерес представляют данные Госстата о структуре ВВП, согласно которым ключевым драйвером роста экономики остается внутренний спрос. То есть, украинцы сами разгоняют экономику за счет растущих доходов и поступлений от трудовых мигрантов.

Какие бонусы сулит растущая экономика, достаточный ли такой рост для ощутимого повышения уровня жизни, и что нужно сделать для существенного ускорения национальной экономики?

Хорошо, но мало

Опрошенные УНИАН эксперты восприняли новость о рекордном росте экономики Украины без особого энтузиазма, называя его ничтожно малым для ощутимого повышения уровня жизни граждан.

Так, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко напомнила, что в 2014 году ВВП Украины сократился на 6,6%, а в 2015 – на 9,8%.

«Даже с ускорением роста в прошлом году, производство добавленной стоимости в стране за последние три года все еще не восполнило потери, понесенные в 2014-2015 годах. В долларовом выражении, ВПП Украины в прошлом году составил 71% от уровня 2013 года, в постоянных ценах - 91%», - говорит эксперт.

Кроме того, она отметила, что Украина пока отстает в росте от мировой экономики, которая по оценкам Международного валютного фонда выросла в прошлом году на 3,7% и растет на 3,6% в среднем последние три года.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук охарактеризовал нынешние показатели роста экономики Украины как восстановление после падения. По его словам, источниками этого роста является внутреннее потребление за счет стабилизации ситуации в стране и денежных переводов мигрантов, но с внутренним производством картина смешанная – аграрный сектор и сфера услуг растет, в то время как промышленность «лежит».

«Есть мнение, что это свидетельство структурной перестройки экономики, и в таком состоянии мы можем стабильно расти на 2-3% в год. Но проблема в том, что мировая экономика сейчас охлаждается. Наихудшая картина на сегодня в Евросоюзе, а это наш основной рынок сбыта», - предупредил эксперт.

Глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач, в свою очередь, считает, что при сохранении нынешних темпов роста украинец будет таким же богатым, как сегодняшний поляк, только через 40 лет.

«Но тогда поляк станет уже не втрое богаче украинца, а в семь раз. Чтобы догнать страны центральной Европы, Украине недостаточно нынешних темпов роста – нужно расти на семь процентов в год, как минимум», - полагает банкир.

Cпециалист Dragon Capital Сергей Фурса считает, что для достижения уровня жизни европейских стран нужно как можно быстрее ускорить рост экономики в два-три раза, или до 7-10% в год.

«Но в нынешнем виде экономика нашей страны на более высокие темпы роста не способна», - с сожалением констатирует эксперт.

Гормоны роста

Эксперты предупреждают, что для повышения эффективности украинской экономики требуются масштабные зарубежные инвестиции, которые не придут в сложившихся условиях неопределенности и половинчатых реформ.

«Украина имеет существенный нереализованный потенциал, но раскрыться он может только при полноценной либрализации рынков и приходе иностранных инвесторов. Своими ресурсами мы будем долго наращивать обороты», - говорит Дмитрий Боярчук, отмечая, что инвесторам нужна защита их прав и четкое понимание, что они смогут не только заработать в нашей стране, но и забрать заработанное.

Банкир Хак-Ковач также отмечает важность привлечения зарубежных инвестиций. По его словам, новых инвесторов пугает военный конфликт и коррупция в Украине, украинская судебная и налоговая системы, инфраструктура, а также требует улучшений новостной фон.

«Я посмотрел новости об Украине в Financial Times с сентября прошлого года и попробовал представить себя на месте инвестора. Из тридцати трех новостей только семь – положительные. Это чуть больше двадцати процентов», - отметил он.

Сравнивая показатели Украины с показателями европейских стран, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отмечает, что объем прямых иностранных инвестиций на душу населения в Украине в четыре раза ниже, чем в Польше, и в десять раз ниже - чем в Чехии. По его словам, именно современное оборудование и новейшие технологии, обеспеченные иностранными инвесторами, позволили нашим западным соседям работать более эффективно.

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Главным препятствием для инвесторов эксперт назвал коррупцию и недоверие к судебной системе Украины.

«Нам нужно обеспечить защиту собственности и неотвратимость наказания за коррупцию», - считает Вышлинский, напоминая о важности запуска Высшего антикоррупционного суда и создания комфортных условий работы для бизнеса путем снижения налогов, качественной реформы фискальной службы, внедрения плана BEPS (противодействия отклонению от налогообложения).

Ярким показателем для инвесторов эксперт назвал позицию Украины в Индексе восприятия коррупции Transparency International.

«Украина, имея 30 баллов, занимает 130-е место среди 180 стран. Среди наших соседей хуже оценка только в России - 29 баллов. Польша с 60 баллами - лидер среди соседних стран», - подчеркнул Вышлинский.

Сергей Фурса оценивает объем необходимых инвестиций для ускорения экономического роста в 5-10% от ВВП ежегодно, что составляет от шести до двенадцати миллиардов долларов, или как минимум вдвое выше текущего показателя. При этом эксперт считает, что инвесторов больше не пугает развязанный Россией в Украине военный конфликт.

«Необходимо обеспечить верховенство права в стране, максимально упростить правила ведения бизнеса. Делать ставки на какие-то определенные отрасли экономики бессмысленно – государство наоборот должно максимально сократить свое влияние на рынок», - подчеркнул Фурса.

По его прогнозам, необходимые преобразования могут растянуться лет на десять, но при создании необходимых условий и получении инвестиций нарастить темпы роста можно будет очень быстро - за полгода-год.

Главный эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран оценивает объем необходимых инвестиций гораздо выше - от 30 до 50 процентов ВВП страны. Направлять эти инвестиции он предлагает в любые сферы по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевые отрасли. При этом эксперт предупредил, что в настоящее время Украине, как и другим развивающимся странам, для привлечения инвестиций придется приложить гораздо больше усилий, чем 12-14 лет назад.

По спирали

Едва успев ускориться, экономический рост Украины в 2019 году может снова замедлиться. По прогнозам НБУ, экономика нашей страны в текущем году вырастет лишь на 2,5%, а по прогнозам правительства - на 3%. Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление роста до 2,7% и 2,9%, соответственно. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.

Иными словами, эффект базы сравнения после стремительного падения экономики себя исчерпывает. Тем временем, окно возможностей для нашей страны в связи с ожидаемым замедлением роста мировой экономики сужается. Чтобы не попасть в замкнутый круг низкого роста, или снова не упасть, окончательно превратившись в вечно просящий кредиты сырьевой придаток развитого мира, целесообразно незамедлительно начать выполнять условия инвесторов.

К слову, интересы простых украинцев, не забивающих себе голову показателями роста ВВП, удивительным образом совпадают с интересами иностранных толстосумов. Нам тоже очень понравится, если чиновники не будут брать взятки и воровать из бюджета, а наказание за эти деяния будет жестким и неотвратимым.

Украинцам понравится, если судьи не будут за деньги искажать дух закона, а налоговая изводить проверками, выполняя норму по штрафам. И будет просто замечательно, если в иностранной прессе наша страна будет ассоциироваться с достижениями в области науки, новых технологий, культуры и спорта, а не с военными действиями и коррупцией. Но пока об этом можно только мечтать.

Ольга Гордиенко