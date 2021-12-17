Некоторые эксперты прогнозируют рост курса биткоина почти в пять раз в течение следующего месяца.

Цены на биткоин то устанавливают новые рекорды, то демонстрирует драматическое падение: в начале декабря BTC рухнул более чем на 20 % за сутки и потянул за собой другие криптовалюты.

Журналисты издания Time опросили десятку ведущих криптотрейдеров и на основе их ответов проанализировали будущее самой популярной криптовалюты в новом 2022 году.

$250 тыс. – таков прогноз известного крипто-аналитика Мэтью Хайленда, который даже создал 140-страничку ветку в твиттере с подробным объяснением почему. Все дело в том, что Хайленд ожидает такого курса биткоина не через 3, 5 или 10 лет, а уже январе 2022 года. Таким образом, курс должен увеличиться почти в пять раз в течение следующего месяца.

Читайте такжеЗаработать на криптовалюте: во что выгоднее всего инвестировать свои средства прямо сейчасДругие аналитики более осторожны: эксперты из JPMorgan все еще прогнозируют, что цена биткоина в ближайшем будущем составит максимум $146 тыс., а специалисты из Bloomberg говорят, что к 2022 году криптовалюта может достичь даже $400 тыс.

Генеральный директор Blockstream и пионер криптовалют Адам Бэк считает, что инвесторам стоит ожидать "довольно устойчивого" роста стоимости в долгосрочной перспективе. Такого же мнения придерживается и Киана Даниал, основатель Invest Diva и автор книги "Инвестиции в криптовалюту для чайников".

Что нужно знать будущим инвесторам о биткоине

Как и в случае с любыми другими инвестициями, специалисты по финансовому планированию и другие эксперты не рекомендуют позволять колебаниям цен на биткоины принимать эмоциональные решения.

Читайте такжеУ владельцев пиратских версий Windows начали воровать деньги из криптокошельковВот почему эксперты рекомендуют не инвестировать более 5% от вашего общего портфеля в криптовалюту и никогда не инвестировать сбережения, которые вы откладывали на случай ЧП или выплаты долгов с высоким %.

Путь к долгосрочному богатству и сбережениям на пенсию чаще всего оказывается успешным для людей с диверсифицированными инвестициями, такими как недорогие индексные фонды, где криптовалюта составляет очень небольшую часть.

В случае криптовалют, по мнению специалистов, весьма хорош принцип "установил и забыл".

"Пассивное инвестирование – очень действенный способ достижения финансовых целей", – говорит сертифицированный специалист по финансовому планированию из Арканзаса Сара Кэтрин Гутьеррес.

Поскольку криптовалюта по-прежнему в диковинку для большинства людей, можно подождать и посмотреть, как все будет развиваться, прежде чем рисковать своими финансами. Мы можем оперировать данными, собранными за 10 лет существования биткоина, но его стоимость хоть и растет в долгосрочной перспективе, она очень нестабильна изо дня в день.

Волатильность затрудняет понимание того, "что" и "почему" стоит за вашей крипто-стратегией. Прежде чем инвестировать в биткоин или любые альтернативные активы, спросите себя: чего вы хотите достичь от своего участия в этом особенно нестабильном рынке и почему. Это поможет вам сосредоточиться.

По словам Гутьерреса, специалисты по финансовому планированию не имеют предвзятого отношения к криптовалюте, особенно если клиент проявляет интерес к ее изучению. Однако вы должны спросить себя, найдется ли ей место в вашем жизненном плане. В большинстве случаев, говорит Гутьеррес, ответ отрицательный.

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Автор: Денис Пономаренко