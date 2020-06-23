Звездные войны: Как конфликты между менеджерами "Нафтогаза" ведут к развалу компании

Конфликты вокруг менеджеров «Нафтогаза» или между ними – извечная тема в информационном пространстве, которая не стихала с момента основания компании в 1998 году.

Возможно, в этом и заключается основная проблема неэффективности государственного гиганта, в состав которого входят разведка и добыча нефти и газа, транспортировка и хранение ресурсов, поставки голубого топлива потребителям.

Среди самых впечатляющих неудач команды «Нафтогаза» за последний год – полный провал в добыче и поставках газа населению. Ни по одному из этих направлений мы не услышали каких-либо внятных объяснений от менеджмента компании.

Так называемые «звездные войны» между двумя ключевыми игроками в управленческой команде «Нафтогаза» – главой правления Андреем Коболевым и исполнительным директором Юрием Витренко - начались в конце 2018 года.

Официально конфликт между старыми знакомыми разгорелся якобы по той причине, что они по-разному видели осуществление корпоративной реформы компании. По факту же его возникновение совпало с приходом в «Нафтогаз» Андрея Фаворова, возглавившего интегрированный сегмент газового бизнеса компании. Ранее Фаворов стоял во главе компании «Эру Трейдинг».

Инициатором его назначения в «Нафтогазе» стал Коболев, однако Витренко, часть полномочий которого Фаворов принял на себя, категорически не поддерживал идею главы правления компании. Он критиковал поступки и действия Фаворова и выдвигал против него различные обвинения, добиваясь увольнения.

В частности, Витренко обвинял Фаворова в конфликте интересов и возможной коррупции. В качестве примера он приводил историю с перепродажей газа между компанией «ЭРУ Трейдинг» (до прихода в «Нафтогаз» Фаворов был ее совладельцем, и окончательно продал свои акции в январе 2020 года) и дочками «Нафтогаза».

Новые витки конфликта

Следующая атака со стороны Витренко была предпринята на Коболева. Летом 2019 года в украинских СМИ был опубликован отчет о прогрессе организационной трансформации компании, который подготовил отдел маркетинговых исследований «Нафтогаза», подчиняющийся Витренко.

В этом отчете Коболева обвинили в срыве графика реформирования компании и неэффективном управлении. При этом, как было указано в документе, наблюдательный совет «Нафтогаза» бездействовал и не привлекал главу правления к ответственности.

Витренко в ответ на нападки заявил, что к подготовке документа отношения не имел и прессе его текст не передавал, однако озвучил, что его личная позиция была даже более критичной, чем у авторов отчета.

Осенью 2019 года в конфликт сторон была втянута дочерняя структура «Нафтогаза» - «Нафтогаз трейдинг», во главе которой на то время стоял член команды Витренко – Виталий Волынец. В конце сентября правоохранители открыли уголовное производство против менеджмента трейдинга по подозрению в незаконном обогащении. Согласно материалам дела, в январе 2019 года руководство дочки «Нафтогаза» организовало схему продажи газа по заниженным ценам подконтрольным фирмам, после чего голубое топливо перепродавалось на свободном рынке.

В марте 2020 года по инициативе Фаворова Волынец был уволен из компании, в ответ на что последний адресовал правительству документ, в котором выставил Фаворова и Коболева – мошенниками. Таким образом, обиженный экс-глава трейдинга намеревался отомстить своим обидчикам.

После ухода Волынца директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Фаворов задержался в компании ненадолго и 1 апреля, громко хлопнув дверью, ушёл со своего поста.

В одном из своих интервью Фаворов, отвечая на вопросы про коррупцию, отметил, что в этот период до продажи своих акций он не давал указаний, кому и по какой цене продавать голубое топливо, и не вмешивался в текущее управление. По его словам, причины атаки на него со стороны Витренко, якобы, лежали совсем в иной плоскости.

«Фактически Витренко решил пойти по трупам своих взаимоотношений с коллегами и Коболевым, собственной репутации и уважения для достижения политических амбиций», - описал причины поведения Витренко Андрей Фаворов в одном из своих интервью. Говоря про политические амбиции Витренко, Фаворов уточнил, что имел в виду кресло премьера или должность главы «Нафтогаза».

Апогей конфликта

Ближе к концу весны 2020 года конфликт между Коболевым и Витренко достиг апогея. В начале мая последний громко обвинил главу правления «Нафтогаза» в некомпетентности и назвал его несостоятельным менеджером. Об этом он написал на своей странице в Facebook сразу после того, как узнал, что Коболев распорядился сократить его должность, что фактически приравнивалось увольнению.

«Коболеву объективно не хватает ни компетентности, ни целостности (морально-этических качеств). У Коболева нет ни нефтегазового образования, ни бизнес-образования. Нет опыта работы в операционной деятельности - добыче, транспортировке, торговле, поставках газа и нефти. Нет управленческого опыта ни в рыночных условиях, ни вообще в нормальной компании", - написал Витренко.

Очередной скандал между менеджерами «Нафтогаза» произошел уже в июне. Площадкой для боя стала крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, принадлежащая НАК-у, - «Укрнафта». Дело в том, что Витренко, занимавший должность главы набсовета «Укрнафты», по сути, сорвал смену руководства компании, назначив на эту должность Олега Геза, в результате чего 11 июня был отозван с занимаемой должности. Конкурс на главу правления «Нафтогаза» не завершен до сих пор.

Не успел затихнуть скандал вокруг «Укрнафты», как вспыхнул очередной репутационный пожар, теперь – вокруг «Газопоставляющей компании «Нафтогаз», которая отвечает в НАК-е за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса. С июля 2019 года ее возглавляет молодой менеджер Максим Рабинович.

Журналисты программы «Гроші» опубликовали материал, в котором утверждали, что Рабинович искусственно сдерживал развитие компании в регионах и не способствовал тому, чтобы компания заключала контракты с новыми потребителями газа.

Журналисты обвинили Максима Рабиновича в сговоре с основным конкурентом «Нафтогаза» на рынке поставок газа населению – компанией из орбиты Дмитрия Фирташа – «Региональной газовой компанией» (РГК). Под брендом РГК сегодня работают облгазы в двадцати регионах Украины.

Но что интересно, основным обвинителем руководителя газопоставляющей компании выступил некий Ростислав Дубовицкий, который ранее возглавлял отделение компании в Кировограде, но был уволен. Источники внутри компании называют Дубовицкого креатурой Юрия Витренко. Выходит, что очередной скандал вокруг менеджмента «Нафтогаза» был, опять же, инспирирован Витренко.

«Звездный» след

Все эти «звездные войны», безусловно, оставят свой след в истории «Нафтогаза» и, увы, соответствующим образом отразятся на его репутации.

Все это было бы не так печально, если бы не грядущие глобальные изменения на рынке газа. С 1 июля правительство планирует сделать украинский газовый рынок конкурентным и дать возможность каждому украинцу самому выбирать себе поставщика газа.

«Нафтогазу» в истории открытия рынка газа планируют отвести важную роль – поставщика «последней надежды». Того поставщика, к которому пойдет потребитель, если не сможет найти себе поставщика на рынке. Помимо социальной функции, это еще и довольно выгодная опция. Цена газа у поставщика «последней надежды» будет на 20 процентов выше рыночной.

В условиях острого управленческого кризиса в компании и с учетом возложенных на нее задач, справится ли компания? Не окажемся ли мы завтра у разбитого корыта? Время покажет.

Татьяна Стежар