Иллюстрация REUTERS

Звездные войны: Как конфликты между менеджерами "Нафтогаза" ведут к развалу компании

Татьяна Стежар
07:00, 23 июня 2020
116 0

С момента основания «Нафтогаза» в конце прошлого века не утихают скандалы вокруг менеджмента компании. Перетягивание каната между управленцами приводит к снижению эффективности компании и проблемам в поставке газа населению. УНИАН разобрался в последних громких конфликтах между менеджерами и проанализировал их влияние на деятельность газового монополиста.

Иллюстрация REUTERS

Конфликты вокруг менеджеров «Нафтогаза» или между ними – извечная тема в информационном пространстве, которая не стихала с момента основания компании в 1998 году.

Возможно, в этом и заключается основная проблема неэффективности государственного гиганта, в состав которого входят разведка и добыча нефти и газа, транспортировка и хранение ресурсов, поставки голубого топлива потребителям.

Среди самых впечатляющих неудач команды «Нафтогаза» за последний год – полный провал в добыче и поставках газа населению. Ни по одному из этих направлений мы не услышали каких-либо внятных объяснений от менеджмента компании.

Так называемые «звездные войны» между двумя ключевыми игроками в управленческой команде «Нафтогаза» – главой правления Андреем Коболевым и исполнительным директором Юрием Витренко - начались в конце 2018 года.

Официально конфликт между старыми знакомыми разгорелся якобы по той причине, что они по-разному видели осуществление корпоративной реформы компании. По факту же его возникновение совпало с приходом в «Нафтогаз» Андрея Фаворова, возглавившего интегрированный сегмент газового бизнеса компании. Ранее Фаворов стоял во главе компании «Эру Трейдинг».

Инициатором его назначения в «Нафтогазе» стал Коболев, однако Витренко, часть полномочий которого Фаворов принял на себя, категорически не поддерживал идею главы правления компании. Он критиковал поступки и действия Фаворова и выдвигал против него различные обвинения, добиваясь увольнения.

В частности, Витренко обвинял Фаворова в конфликте интересов и возможной коррупции. В качестве примера он приводил историю с перепродажей газа между компанией «ЭРУ Трейдинг» (до прихода в «Нафтогаз» Фаворов был ее совладельцем, и окончательно продал свои акции в январе 2020 года) и дочками «Нафтогаза».

Летом 2019 года Коболева обвинили в срыве графика реформирования компании и неэффективном управлении / фото УНИАН

Новые витки конфликта

Следующая атака со стороны Витренко была предпринята на Коболева. Летом 2019 года в украинских СМИ был опубликован отчет о прогрессе организационной трансформации компании, который подготовил отдел маркетинговых исследований «Нафтогаза», подчиняющийся Витренко.

В этом отчете Коболева обвинили в срыве графика реформирования компании и неэффективном управлении. При этом, как было указано в документе, наблюдательный совет «Нафтогаза» бездействовал и не привлекал главу правления к ответственности.

Витренко в ответ на нападки заявил, что к подготовке документа отношения не имел и прессе его текст не передавал, однако озвучил, что его личная позиция была даже более критичной, чем у авторов отчета.

Осенью 2019 года в конфликт сторон была втянута дочерняя структура «Нафтогаза» - «Нафтогаз трейдинг», во главе которой на то время стоял член команды Витренко – Виталий Волынец. В конце сентября правоохранители открыли уголовное производство против менеджмента трейдинга по подозрению в незаконном обогащении. Согласно материалам дела, в январе 2019 года руководство дочки «Нафтогаза» организовало схему продажи газа по заниженным ценам подконтрольным фирмам, после чего голубое топливо перепродавалось на свободном рынке.

В марте 2020 года по инициативе Фаворова Волынец был уволен из компании, в ответ на что последний адресовал правительству документ, в котором выставил Фаворова и Коболева – мошенниками. Таким образом, обиженный экс-глава трейдинга намеревался отомстить своим обидчикам.

После ухода Волынца директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Фаворов задержался в компании ненадолго и 1 апреля, громко хлопнув дверью, ушёл со своего поста.

В одном из своих интервью Фаворов, отвечая на вопросы про коррупцию, отметил, что в этот период до продажи своих акций он не давал указаний, кому и по какой цене продавать голубое топливо, и не вмешивался в текущее управление. По его словам, причины атаки на него со стороны Витренко, якобы, лежали совсем в иной плоскости.

«Фактически Витренко решил пойти по трупам своих взаимоотношений с коллегами и Коболевым, собственной репутации и уважения для достижения политических амбиций», - описал причины поведения Витренко Андрей Фаворов в одном из своих интервью. Говоря про политические амбиции Витренко, Фаворов уточнил, что имел в виду кресло премьера или должность главы «Нафтогаза».

В начале мая Витренко обвинили Коболева в некомпетентности и назвал его несостоятельным менеджером / фото УНИАН

Апогей конфликта

Ближе к концу весны 2020 года конфликт между Коболевым и Витренко достиг апогея. В начале мая последний громко обвинил главу правления «Нафтогаза» в некомпетентности и назвал его несостоятельным менеджером. Об этом он написал на своей странице в Facebook сразу после того, как узнал, что Коболев распорядился сократить его должность, что фактически приравнивалось увольнению.

«Коболеву объективно не хватает ни компетентности, ни целостности (морально-этических качеств). У Коболева нет ни нефтегазового образования, ни бизнес-образования. Нет опыта работы в операционной деятельности - добыче, транспортировке, торговле, поставках газа и нефти. Нет управленческого опыта ни в рыночных условиях, ни вообще в нормальной компании", - написал Витренко.

Очередной скандал между менеджерами «Нафтогаза» произошел уже в июне. Площадкой для боя стала крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, принадлежащая НАК-у, - «Укрнафта». Дело в том, что Витренко, занимавший должность главы набсовета «Укрнафты», по сути, сорвал смену руководства компании, назначив на эту должность Олега Геза, в результате чего 11 июня был отозван с занимаемой должности. Конкурс на главу правления «Нафтогаза» не завершен до сих пор.

Не успел затихнуть скандал вокруг «Укрнафты», как вспыхнул очередной репутационный пожар, теперь – вокруг «Газопоставляющей компании «Нафтогаз», которая отвечает в НАК-е за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса. С июля 2019 года ее возглавляет молодой менеджер Максим Рабинович.

Журналисты программы «Гроші» опубликовали материал, в котором утверждали, что Рабинович искусственно сдерживал развитие компании в регионах и не способствовал тому, чтобы компания заключала контракты с новыми потребителями газа.

Журналисты обвинили Максима Рабиновича в сговоре с основным конкурентом «Нафтогаза» на рынке поставок газа населению – компанией из орбиты Дмитрия Фирташа – «Региональной газовой компанией» (РГК). Под брендом РГК сегодня работают облгазы в двадцати регионах Украины.

Но что интересно, основным обвинителем руководителя газопоставляющей компании выступил некий Ростислав Дубовицкий, который ранее возглавлял отделение компании в Кировограде, но был уволен. Источники внутри компании называют Дубовицкого креатурой Юрия Витренко. Выходит, что очередной скандал вокруг менеджмента «Нафтогаза» был, опять же, инспирирован Витренко.

С 1 июля правительство планирует сделать украинский газовый рынок конкурентным / фото УНИАН

 «Звездный» след

Все эти «звездные войны», безусловно, оставят свой след в истории «Нафтогаза» и, увы, соответствующим образом отразятся на его репутации.

Все это было бы не так печально, если бы не грядущие глобальные изменения на рынке газа. С 1 июля правительство планирует сделать украинский газовый рынок конкурентным и дать возможность каждому украинцу самому выбирать себе поставщика газа.

«Нафтогазу» в истории открытия рынка газа планируют отвести важную роль – поставщика «последней надежды». Того поставщика, к которому пойдет потребитель, если не сможет найти себе поставщика на рынке. Помимо социальной функции, это еще и довольно выгодная опция. Цена газа у поставщика «последней надежды» будет на 20 процентов выше рыночной.

В условиях острого управленческого кризиса в компании и с учетом возложенных на нее задач, справится ли компания? Не окажемся ли мы завтра у разбитого корыта? Время покажет.

Татьяна Стежар

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter