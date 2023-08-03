Без импортной электроэнергии Украине придется очень тяжело.

Эксперт рассказал, будет ли зимой шок на оптовом рынке электрической энергии Украины. Свое мнение высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В частности, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов на электричество, он сказал, что тарифы, в частности, для бизнеса не существует. Он подчеркнул, что для бизнеса существует цена на оптовом рынке электрической энергии, которая меняется каждый час. Специалист уточнил, что такая система действует еще изнутри 2019 года, когда был внедрен рынок электрической энергии Украины.

"Мой личный прогноз цены на оптовом рынке, который не влияет на население, но влияет на цену для бизнеса, заключается в том, что есть определенная сезонность. Летом электроэнергия немного дешевле, зимой - дороже, потому что, как правило, есть дефицит. Но я лично не ожидаю каких-то ценовых шоков на оптовом рынке. Думаю, что цена будет достаточно устойчивой, и будет колебаться в привычных пределах", - заявил Кудрицкий.

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При этом он сказал, что надо учесть то, что регулятор недавно принял решение об изменении (в сторону увеличения) предельных цен. По мнению Кудрицкого, это увеличение предельных цен должно позволить украинской энергосистеме импортировать электроэнергию из Европы. По его словам, этот импорт будет важным фактором энергетической безопасности Украины, в частности следующей зимой.

"Без этого импорта будет чрезвычайно сложно пройти зиму и поэтому этот импорт критически необходим. Поэтому я считаю, что украинская цена и европейская цена, поскольку у нас уже больше года одна энергосистема, будут меняться параллельно. Но ценовая конъюнктура украинского рынка будет все больше зависеть от прозрачного и эффективного европейского рынка", - подчеркнул Кудрицкий.

Кроме того, он считает увеличение тарифов на электроэнергию для населения в ближайшее время не ожидается. Специалист уверяет, что дефицита электричества в Украине пока нет.

Цена на электроэнергию в Украине - детали

С 1 июня для населения тариф увеличился до 2,64 гривни за киловатт с 1,44 (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц). По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, это уменьшит финансовую нагрузку на государственных производителей электроэнергии. Он утверждает, даже после этого значительного повышения повышение населения будет покупать электричество значительно дешевле чем оно стоит реально.