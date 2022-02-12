Объем транзита нефтепродуктов через Украину в январе 2022 года сократился на 60%, до 800 т, по сравнению с январем 2021 года (1,8 тыс. т).
Об этом заявили в Консалтинговой группе "А-95", сообщает "Enkorr".
Перевозки бензина в Молдову остались на уровне января 2021 года — 200 т.
Транзитные поставки битума за отчетный период из России в Молдавию составили 600 т, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Транзит авиационного топлива, дизтоплива и мазута через территорию Украины в январе 2022 года не осуществлялся.
Показатели прошлого года:
В 2021 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42% — до 42,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2020 г. (73,7 тыс. т).
Цены на нефть:
- 17 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.
- 21 января 2022 года, цена нефти Brent приблизилась к 7-летнему максимуму. По состоянию на 8:44 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $89,56 (+1,17%).
- 2 февраля 2022 года цены на нефть приблизились к семилетнему максимуму.
- 7 февраля 2022 года цена нефти вернулась к цифрам 2014 года.
- 10 февраля 2022 года аналитики подсчитали, сколько Россия заработает на подорожании нефти.