В 2021 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42%.

Объем транзита нефтепродуктов через Украину в январе 2022 года сократился на 60%, до 800 т, по сравнению с январем 2021 года (1,8 тыс. т).

Об этом заявили в Консалтинговой группе "А-95", сообщает "Enkorr".

Перевозки бензина в Молдову остались на уровне января 2021 года — 200 т.

Транзитные поставки битума за отчетный период из России в Молдавию составили 600 т, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Транзит авиационного топлива, дизтоплива и мазута через территорию Украины в январе 2022 года не осуществлялся.

Показатели прошлого года:

В 2021 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 42% — до 42,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2020 г. (73,7 тыс. т).

Цены на нефть: