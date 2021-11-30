Депутаты Верховной Рады предлагают Кабинету Министров провести государственный аудит состояния газораспределительных сетей, что позволит определить реальные объемы технологических потерь газа и установить обоснованный тариф на его распределение. Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.
Читайте такжеУкраинцам рассказали, стоит ли готовиться к веерным отключениям электричества"Треть газа, за который мы платим деньги, в прямом смысле идет "в воздух". По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за последние пять лет объем технологических потерь газа вырос на 42% и в 2021-м составил 1,4 млрд куб/м. В среднем, они составляют 33% от общей тарифной выручки по всем облгазах. Хотя во время приватизации новые владельцы газораспределительных компаний брали на себя инвестиционные обязательства, в том числе по ремонту и модернизации газопроводов и оборудования. А теперь они требуют увеличить тариф на распределение газа в 3-4 раза, потому что эти ремонты "загоняют их в долги". Например, "Уманьгаз" хочет увеличить цену на 400%, до 8,91 грн/куб, "Харьковгаз" — на 300%, до 5,37 грн/куб, "Волыньгаз" — на 285%, до 4,49 грн/куб. Остальные-на 100-200%", - сообщил Игорь Палица.
"Обращение к правительству, президенту и парламенту о недопущении роста тарифов на распределение газа приняли областные и городские советы на Волыни, в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской области, на Закарпатье. После этого в НКРЭКУ и правительстве заявили, что оснований для роста тарифов нет, это лишь предложения облгазов. Но вопрос состояния газовых сетей и технологических потерь остается открытым. Если облгазы не смогут покупать газ для ВТВ, они будут отбирать его из газотранспортной системы и продолжат наращивать миллиардные долги перед государством. По состоянию на ноябрь 2021 года совокупная задолженность облгазов составила 12,5 млрд грн", — заявил лидер партии "За майбутнє".