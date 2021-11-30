По состоянию на ноябрь 2021 года совокупная задолженность облгазов составила 12,5 млрд грн, заявляет нардеп Палица.

Депутаты Верховной Рады предлагают Кабинету Министров провести государственный аудит состояния газораспределительных сетей, что позволит определить реальные объемы технологических потерь газа и установить обоснованный тариф на его распределение. Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, стоит ли готовиться к веерным отключениям электричества"Треть газа, за который мы платим деньги, в прямом смысле идет "в воздух". По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за последние пять лет объем технологических потерь газа вырос на 42% и в 2021-м составил 1,4 млрд куб/м. В среднем, они составляют 33% от общей тарифной выручки по всем облгазах. Хотя во время приватизации новые владельцы газораспределительных компаний брали на себя инвестиционные обязательства, в том числе по ремонту и модернизации газопроводов и оборудования. А теперь они требуют увеличить тариф на распределение газа в 3-4 раза, потому что эти ремонты "загоняют их в долги". Например, "Уманьгаз" хочет увеличить цену на 400%, до 8,91 грн/куб, "Харьковгаз" — на 300%, до 5,37 грн/куб, "Волыньгаз" — на 285%, до 4,49 грн/куб. Остальные-на 100-200%", - сообщил Игорь Палица.

"Обращение к правительству, президенту и парламенту о недопущении роста тарифов на распределение газа приняли областные и городские советы на Волыни, в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской области, на Закарпатье. После этого в НКРЭКУ и правительстве заявили, что оснований для роста тарифов нет, это лишь предложения облгазов. Но вопрос состояния газовых сетей и технологических потерь остается открытым. Если облгазы не смогут покупать газ для ВТВ, они будут отбирать его из газотранспортной системы и продолжат наращивать миллиардные долги перед государством. По состоянию на ноябрь 2021 года совокупная задолженность облгазов составила 12,5 млрд грн", — заявил лидер партии "За майбутнє".

Автор: Григорий Бондарь