Суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из ЕС в 2022 году увеличена на 85%.

С 1 по 15 февраля 2022 года импорт газа в Украину составил 192,4 млн кубометров и более чем в четыре раза превысил аналогичный показатель в январе (44,8 млн кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В октябре-декабре 2021 года в Украину суммарно импортировали из ЕС 181 млн кубометров.

С 1 января 2022 года ОГТСУ и венгерский оператор FGSZ ввели гарантированные мощности для импорта до 8 млн кубометров газа в сутки из Венгрии в Украину. С 1 февраля Украина начала физический импорт газа из Венгрии.

Также на период с 4 февраля до 31 марта 2022 года гарантированная мощность в точке "Будинце" (Словакия) увеличена на 15 млн кубометров и составляет 42 млн кубометров в сутки.

Суммарная гарантированная мощность для импорта газа в Украину из ЕС в 2022 году увеличена на 85% и составляет 50 млн кубометров в сутки.

Цены на газ:

В феврале средняя рыночная стоимость газа составляет 900-1000 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Украине коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Для бытовых потребителей в Украине с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

По состоянию на начало февраля 2022 года за год импортный газ в Украине подорожал почти в 5 раз.