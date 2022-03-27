Советник министра энергетики также обратила внимание, что в период начала посевной в Украине несколько крупных НПЗ в Восточной Европе закрылись на ремонт.

Соединенные Штаты Америки направят в Европу дизельное топливо для нужд Украины.

Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", - сказала она.

Зеркаль также обратила внимание, что в период начала посевной в Украине несколько крупных НПЗ в Восточной Европе закрылись на ремонт.

На конец марта правительство увеличило предельную цену бензина в Украине.

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