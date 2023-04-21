По данным правительства, экспорт электроэнергии ежегодно может пополнять госбюджет на 70 млрд грн.

Бесперебойному экспорту электроэнергии в страны Европы препятствует отсутствие порядка проведения совместных аукционов по доступу к межгосударственным сечениям.

Утвердить такой порядок - ответственность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, как предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", сообщается в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что "Укрэнерго" в течение нескольких лет неоднократно обращалось к регулятору с просьбой утвердить такой порядок по европейским правилам, специалисты компании предоставляли для этого все необходимые данные и документы.

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Кроме того, в "Укрэнерго" добавили, что неоднократно информировали НКРЭКУ и Минэнерго, что утверждение порядка совместных аукционов - это первый необходимый шаг, но не исчерпывающий, нужно также принять изменения в закон "О рынке электрической энергии" и Налоговый кодекс.

Отмечается, что только в течение последних месяцев "Укрэнерго" обращалось к НКРЭКУ с просьбой утвердить Порядок проведения совместных аукционов письмами в сентябре, ноябре 2022 года и марте 2023 года.

"Был проведен ряд рабочих встреч с регулятором, на которых со стороны "Укрэнерго" предоставлялась вся необходимая для принятия решения информация. "Укрэнерго" также регулярно информировало Минэнерго, что вопрос совместных аукционов остается нерешенным, многочисленными официальными обращениями, начиная с мая 2022-го года", - сообщили в компании.

При этом в "Укрэнерго" заявили, что продолжают работать с партнерами и делать все возможное, чтобы экспорт электроэнергии мог происходить в рамках того регуляторного поля, которое в настоящее время установлено НКРЭКУ, несмотря на то, что регулятор до сих пор не принял соответствующий европейским правилам порядок проведения совместных аукционов на доступ к межгосударственному сечению.

Экспорт электроэнергии во время войны

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В прошлом году Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу, Молдову, Румынию, Словакию.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, экспорт электроэнергии в ЕС за неполные два месяца принес государству 2 млрд грн, возможный потенциал - 70 млрд грн в год.

С октября 2022 года Украина приостановила экспорт электроэнергии в европейские государства из-за масштабных повреждений и разрушений, нанесенных ракетными и дроновыми атаками российской армии на энергетические объекты. Вследствие этого в энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии.

С 12 февраля, по данным "Укрэнерго" дефицит мощности в энергосистеме Украины не возникал.

12 апреля Украина начала экспорт в небольших объемах электроэнергии в Молдову и Польшу.

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