Условием для начала экспорта Украиной электроэнергии является полное обеспечение ресурсом украинских потребителей.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.
Так, в частности сегодня в энергосистеме есть возможность выработать электроэнергию не только, чтобы обеспечить украинских потребителей, но и экспортировать излишки и заработать дополнительные средства для восстановления повреждений, нанесенных вражескими атаками.
"Условием для такого открытия (экспорта - УНИАН) является стопроцентное обеспечение потребностей украинских потребителей. Будем ждать соответствующего решения Министерства энергетики, и я думаю, что условия такие сложились, чтобы мы могли поделиться с соседями своими излишками", - рассказал он.
Кудрицкий отметил, что если ситуация в энергосистеме не будет ухудшаться, то со временем открытие экспорта обязательно произойдет.
Экспорт электроэнергии в условиях войны
10 октября 2022 года Россия совершила первый серьезный удар по энергоструктуре Украины.
Практически сразу же Украина прекратила экспорт электроэнергии. Чтобы пройти отопительный сезон в условиях постояннных ракетных ударов по энергоструктуре, по территории всей страны были введены режимы отключения электроэнергии.
1 марта 2023 года советник премьер-министра Юрий Бойко заявил о том, что Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.
В марте 2023 года министр энергетики Герман Галущенко сообщал о готовности Украины снова начать экспорт электроэнергии в Европу, поскольку в системе есть профицит генерации.
4 апреля 2023 года советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко зявил о том, что НЭК "Укрэнерго" сняло сетевые ограничения и этим фактически создало предпосылки для открытия экспорта электроэнергии.