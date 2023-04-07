По словам главы энергокомпании, таким условием является полное покрытие потребностей украинских потребителей.

Условием для начала экспорта Украиной электроэнергии является полное обеспечение ресурсом украинских потребителей.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.

Так, в частности сегодня в энергосистеме есть возможность выработать электроэнергию не только, чтобы обеспечить украинских потребителей, но и экспортировать излишки и заработать дополнительные средства для восстановления повреждений, нанесенных вражескими атаками.

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"Условием для такого открытия (экспорта - УНИАН) является стопроцентное обеспечение потребностей украинских потребителей. Будем ждать соответствующего решения Министерства энергетики, и я думаю, что условия такие сложились, чтобы мы могли поделиться с соседями своими излишками", - рассказал он.

Кудрицкий отметил, что если ситуация в энергосистеме не будет ухудшаться, то со временем открытие экспорта обязательно произойдет.

Экспорт электроэнергии в условиях войны

10 октября 2022 года Россия совершила первый серьезный удар по энергоструктуре Украины.

Практически сразу же Украина прекратила экспорт электроэнергии. Чтобы пройти отопительный сезон в условиях постояннных ракетных ударов по энергоструктуре, по территории всей страны были введены режимы отключения электроэнергии.

1 марта 2023 года советник премьер-министра Юрий Бойко заявил о том, что Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

В марте 2023 года министр энергетики Герман Галущенко сообщал о готовности Украины снова начать экспорт электроэнергии в Европу, поскольку в системе есть профицит генерации.

4 апреля 2023 года советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко зявил о том, что НЭК "Укрэнерго" сняло сетевые ограничения и этим фактически создало предпосылки для открытия экспорта электроэнергии.

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