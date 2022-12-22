По мнению Галущенко, стабилизировать энергосистему в лучшем случае получится к лету.

Глава Минэнерго Герман Галущенко объяснил, откуда Россия знает, куда нужно бить, чтобы спровоцировать блэкаут.

В интервью Forbes он рассказал, что российские оккупанты готовили атаку по украинской энергосистеме не меньше месяца.

"Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары... Раньше наша энергосистема была частью единой советской сети. Их энергетики отлично понимают, как все работает... у нас на местах есть некоторые не очень умные люди, которые фотографируют разрушения и затем выкладывают это в сеть", - отметил министр.

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По его словам, российские энергетики, которые помогают определять цели для ударов, являются военными преступниками. Галущенко пообещал, что Украина каждого из них идентифицирует и заставит понести ответственность.

"Наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики", - подчеркнул глава Минэнерго.

В то же время убытки украинской энергосистемы, по его оценке, уже составили миллиарды долларов. По мнению Галущенко, стабилизировать энергосистему в лучшем случае получится к лету.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету", - добавил он.

Удары по энергосистеме Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины. В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в центральном регионе и столице.

В "Укренерго" сообщили, что оккупанты с начала войны нанесли тысячи ударов по энергосистеме Украины. Несмотря на это Оператор объединенной энергосети частично восстановил 78% поврежденных оккупантами высоковольтных подстанций и более половины линий электропередач.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что блэкаут в Украине возможен, но есть нюансы.

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