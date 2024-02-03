Председатель Днепропетровской областной госадминистрации уточнил ситуацию с энергоснабжением.

В Кривом Роге в настоящее время энергоснабжение восстановлено для большинства домов, в которых пропадал свет после ночной атаки России.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной госадминистрации Сергей Лысак.

"В Кривом Роге заживили уже большинство домов, которые остались без света после ночной атаки дронами. До сих пор отключены 2500 абонентов", - отметил он.

Также Лысак сообщил, что запустили работу и более двух десятков котельных.

"Еще в нескольких над этим работают сейчас. Без тепла - более 1300 домов", - отметил чиновник.

По информации главы ОВА, в городе восстановили электроснабжение больниц и транспорта.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить разбитое врагом. Пока сеть стабилизируют, введены графики аварийных отключений. Вроде тех, что были в прошлом году", - подчеркнул Лысак.

Россия ударила по Кривому Рогу - главное об атаке

Сегодня ночью россияне снова нанесли удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, в результате чего была обесточена часть бытовых и промышленных потребителей в Кривом Роге, информировали утром в "Укрэнерго". Из-за обстрелов и падения обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии.

В свою очередь Лысак сообщил, что из-за атаки без света в районе осталось почти 15 000 человек, а также котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул предупредил жителей города о введении графиков аварийных отключений по тому алгоритму, что и в прошлом году во время блэкаутов.

По его словам, привлечены генераторы, чтобы обеспечить работу больниц, а также где возможно, водоснабжение и подачу тепла. В городе функционируют 213 "пунктов несокрушимости".

В результате ночной атаки "Шахедов" по Украине, на одной из шахт в результате обесточивания под землей застряли более сотни горняков.

Сегодня оккупанты запустили 14 ударных дронов типа "Shahed-136/131" с двух направлений: российского Приморско-Ахтарска и с территории оккупированной Чауды. Как и прошлой ночью, значительную часть "Шахедов" россияне направили по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

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