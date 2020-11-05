Херсон рискует остаться без тепла, поскольку коммунальщикам уже около шести месяцев не выплачивают зарплату.
Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.
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Сегодня, 5 ноября, на акцию протеста вышли работники теплосетей.
Сейчас в акции протеста приняли участие более 100 работников «Херсонтеплокоммунэнерго», которым задолжали зарплату за шесть месяцев.
Как говорится в сюжете, в случае, если людям не выплатят деньги, участники пикета грозятся не запустить котельные, несмотря на то, что отопительный сезон в городе должен начаться через четыре дня.
Коммунальщики просят помощи у города и утверждают, что предприятие умирает. Люди также не исключают, что предприятие умышленно доводят до банкротства.
По словам участников пикета на сегодня долг составляет около 15 миллионов гривен. Руководство предприятия сетует на изменения в законодательстве и на абонентов, которые задолжали за тепло более 100 миллионов гривен.
По словам директора предприятия «Херсонтеплокоммунэнерго» Сергея Харченко, предприятию остается лишь 20% от всех средств, поступающих на расчетные счета.
"В марте ко всем нашим проблемам добавились еще и карантинные мероприятия, в связи с чем платежи населения существенно сократились", - добавил Харченко.
Сегодня на внеочередной сессии горсовета был рассмотрен вопрос задолженности и отопительного сезона в городе. На погашение задолженности по зарплате выделили 2,8 миллиона гривен. Эти деньги покроют лишь часть задолженности.
«Херсонтеплокоммунэнерго» - это коммунальное предприятие, которое отапливает половину города. Вторую половину города отапливает государственное предприятие Херсонская ТЭЦ.
Главные должники за газ в Украине
По состоянию на 8 октября 2020 года кроме столицы, должники остались в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
Отопительный сезон под угрозой
30 октября 2020 года "Нафтогаз" заявил об угрозе старта отопительного сезона в 24 населенных пунктах.
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