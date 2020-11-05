В акции протеста приняли участие более 100 работников «Херсонтеплокоммунэнерго», которым задолжали зарплату за шесть месяцев.

Херсон рискует остаться без тепла, поскольку коммунальщикам уже около шести месяцев не выплачивают зарплату.

Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.

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Сегодня, 5 ноября, на акцию протеста вышли работники теплосетей.

Сейчас в акции протеста приняли участие более 100 работников «Херсонтеплокоммунэнерго», которым задолжали зарплату за шесть месяцев.

Как говорится в сюжете, в случае, если людям не выплатят деньги, участники пикета грозятся не запустить котельные, несмотря на то, что отопительный сезон в городе должен начаться через четыре дня.

Коммунальщики просят помощи у города и утверждают, что предприятие умирает. Люди также не исключают, что предприятие умышленно доводят до банкротства.

По словам участников пикета на сегодня долг составляет около 15 миллионов гривен. Руководство предприятия сетует на изменения в законодательстве и на абонентов, которые задолжали за тепло более 100 миллионов гривен.

По словам директора предприятия «Херсонтеплокоммунэнерго» Сергея Харченко, предприятию остается лишь 20% от всех средств, поступающих на расчетные счета.

"В марте ко всем нашим проблемам добавились еще и карантинные мероприятия, в связи с чем платежи населения существенно сократились", - добавил Харченко.

Сегодня на внеочередной сессии горсовета был рассмотрен вопрос задолженности и отопительного сезона в городе. На погашение задолженности по зарплате выделили 2,8 миллиона гривен. Эти деньги покроют лишь часть задолженности.

«Херсонтеплокоммунэнерго» - это коммунальное предприятие, которое отапливает половину города. Вторую половину города отапливает государственное предприятие Херсонская ТЭЦ.

Главные должники за газ в Украине

По состоянию на 8 октября 2020 года кроме столицы, должники остались в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

Отопительный сезон под угрозой

30 октября 2020 года "Нафтогаз" заявил об угрозе старта отопительного сезона в 24 населенных пунктах.

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Автор: УНИАН