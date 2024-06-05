Деньги из повышенного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей будут направлены на восстановление государственных мощностей. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Часть этих средств после повышения тарифов получит Энергоатом, но Энергоатом имеет долги, и эти долги должны быть оплачены. Когда он оплатит эти долги, а сейчас у него денег нет их платить, потому что опять же, он продавал электроэнергию по тарифу для населения в ноль, то есть ему ничего не платили, сейчас он оплатит эти долги, и эти деньги придут Укрэнерго. Укрэнерго, будет заниматься ремонтом, восстановлением государственных мощностей", – сказал он.

Фурса пояснил, что предыдущий тариф на свет был настолько низким, что он едва покрывал стоимость доставки электроэнергии.

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"То есть компания, которая производила, а это в основном Энергоатом, не получала просто ничего, просто ноль без палочки. То есть, вы понимаете, вы покупаете вот картошку на базаре и платите только за то, чтобы ее вам привезли, а сама картошка бесплатная. Ну это не нормальная история", –пояснил эксперт.

В целом он прогнозирует, что благодаря увеличению тарифа получится привлечь около 40-50 млрд грн, в зависимости от потребления, и эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее в Министерстве энергетики объясняли, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения было нужно для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.