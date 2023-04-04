Кроме того, немецкие операторы передали более сотни единиц оборудования.

Международные партнеры и доноры передали НЭК "Укрэнерго" более 700 млн евро кредитов для восстановления энергосистемы, которая пострадала в результате российских ударов.

"Так работает настоящая европейская интеграция - вместе мы становимся сильнее и сможем лучше противостоять энергетическому шантажу России. По состоянию на сегодня мы получили от европейских партнеров и доноров более 700 миллионов евро кредитов под минимальный процент. Все эти деньги будут работать для того, чтобы защищать украинского потребителя", – сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, НЭК также получило более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций. Его передали немецкие операторы Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Herz. Кудрицкий подчеркнул, что это не благотворительность, а инвестиции в общую энергобезопасность и стабильность во всем регионе.

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"Ведь наши энергетические сети синхронизированы уже больше года", - пояснил Кудрицкий.

Украинская энергосистема

Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2022 года Россия регулярно атаковала энергетические объекты Украины. Оккупанты хотели оставить украинцев в морозы без тепла и света.

По словам экспертов, чтобы подготовиться к следующей зиме и отремонтировать поврежденную оккупантами энергосистему необходимо изменить ценовую модель рынка электроэнергии.

В "Укрэнерго" планируют усилить защиту энергетических объектов, чтобы избежать блэкаута в случае новых ударов российских оккупантов.

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