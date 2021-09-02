Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" для дальнейшей переработки на Кременчугском заводе.

Госкомпания "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что после проверки качественных показателей сырья, компания начала прием нефти в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Таким образом, "Укртранснафта" увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми.

Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки уже семи сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.

"Укртранснафта": что необходимо знать

Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Автор: Игорь Орел