Украина возвращается на шельф Черного моря: когда начнем добывать газ и сколько это будет стоить

Украина уже в 2021 году намерена возобновить работы по освоению шельфа Черного моря с предполагаемыми рекордными для нашей страны запасами природного газа. Цена вопроса – миллиарды долларов и почти десять лет работ. УНИАН разбирался, стоит ли игра свеч и как устранить фактор российского флота в регионе.

В конце ноября Кабинет министров Украины предоставил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.

Это не первая попытка нашей страны заняться масштабным освоением своего шельфа. Почти десять лет назад «дочка» «Нафтогаза Украины» государственная компания «Черноморнефтегаз» нарастила добычу на черноморском шельфе почти до 2 миллиардов кубических метров газа в год.

Эти находящиеся в украинских территориальных водах и освоенные госкомпанией месторождения были захвачены в 2014 году по команде Владимира Путина российскими войсками в ходе оккупации Россией Крымского полуострова.

Летом 2019 года наша страна вновь приблизилась к тому, чтобы возобновить работы на шельфе.

Правительство провело конкурс на освоение крупного нефтегазового участка «Дельфин», расположенного в Черном море к югу от материковой части Одесской области, победителем которого стала малоизвестная американская компания Trident с российскими и американскими соучредителями.

Trident предложила инвестировать в участок на протяжении первых пяти лет 200 миллионов долларов, а также пробурить за этот период не менее семи поисковых скважин.

Однако правительство признало проведенный конкурс не успешным и отменило его результаты.

Руководство страны, очевидно, надеялось на приход крупнейших международных нефтегазовых компаний, которые, учитывая напоминающую пиратскую деятельность Черноморского флота России в регионе, конкурс проигнорировали. Как мы помним, многие корабли этого флота шесть лет назад были «отжаты» у Украины, повторив судьбу украинской земли и украинских месторождений.

Для прихода в новый проект по поиску и добычи углеводородов крупных западных компаний риски оставались слишком высокими.

Разведка начнется в 2021 году

Решение правительства отдать в этих условиях освоение шельфа крупнейшей государственной компании страны выглядит логичным.

«Нафтогаз Украины» в ближайшие время сможет начать разведочные работы, постепенно доказывая наличие существенных объемов газа на черноморском шельфе, параллельно работая над привлечением иностранных компаний к перспективному проекту.

Как сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, привлечение «Нафтогаза» к освоению шельфа Черного моря позволит начать первый этап разведочных работ уже в 2021 году.

Для полноценной, масштабной разработки морского шельфа, по словам министра, потребуется сумма в около 11 миллиардов долларов в ближайшие полтора десятка лет. Поэтому без привлечения к этому проекту крупных иностранных партнеров наша страна не обойдется.

«Первые этап - это 3D сейсморазведка, проведение которой планируется в 2021-2022 годах. Инвестиции в разведку составляет приблизительно 100 миллионов долларов. Для полноценной, масштабной разработки шельфа необходима сумма ориентировочно в 11 миллиардов в ближайшие 15 лет», - сказал министр.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что, по оценкам госкомпании, прогнозные ресурсы газа на этой части украинского шельфа составляют колоссальные 1-2 триллиона кубометров.

«Мы готовы уже в 2021 году, через несколько месяцев после того, как получим лицензию, начать сейсмику. Чтобы как можно скорее начать бурить первые скважины. Это шанс, который Украина ждала последние десять лет: серьезная государственная компания готова инвестировать собственные средства в энергонезависимость и привлекать реального иностранного инвестора-партнера для разработки», - сказал он.

По словам Коболева, задача руководства страны и госкомпании - создать такие условия, чтобы украинский шельф стал конкурентоспособным в сравнении с подобными проектами в других регионах мира, что позволит привлечь к проекту крупную международную компанию.

«Энергетическая политика Запада - все больше ограничивать инвестиции в добычу углеводородов. При этом, международные компании имеют выбор из более исследованных и достаточно интересных для инвестирования проектов в других регионах мира. Поэтому в таких условиях Украина должна более качественно подготовить свой шельф, чтобы сделать такой проект понятным и привлекательным для переговоров с крупными международными добывающими компаниями», - отметил он.

Точка роста национальной газодобычи

Украина ежегодно добывает около 20 миллиардов кубометров газа при потреблении, которое составляет около 30 миллиардов кубометров. Разницу приходится импортировать, что сказывается на цене для конечных потребителей, а также ставит нашу страну в зависимость от экспортеров ресурса и всевозможных рыночных колебаний.

С каждым годом украинским газодобывающим компаниям все труднее сохранять уровень добычи, не говоря уже о том, чтобы наращивать ее, особенно в условиях падения цен на газ и нефть.

Поэтому освоение национального морского шельфа участниками рынка и экспертами считается одной из основных точек роста для украинской нефтегазодобычи.

По различным оценкам, освоение морского шельфа позволит нашей стране дополнительно добывать в год 10-15 миллиардов кубометров газа, что сделает Украину полностью независимой от импорта этого топлива.

Однако, как отмечают эксперты, освоение черноморского шельфа с нуля может затянуться на десятилетие.

«Я бы не был супер-оптимистичным на счет того, что там в ближайшие годы начнется добыча. Я думаю, что на разведку уйдет лет пять, так как это глубоководный шельф. Перспектива по добыче, возможно, будет после 2030 года. Надо ли это будет к тому времени, когда вся Европа переходит на «зеленую» энергетику?», - сказал УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, несмотря на то, что прогнозные запасы достаточно высокие, проект остается очень рискованным для инвесторов, а без крупных международных компаний ускорить процесс освоения шельфа невозможно.

«Прогнозные запасы по шельфу достаточно высокие, но это рискованная категория. Чтобы эти прогнозы переросли в доказанные запасы нужно производить разведку, а это сотни миллионов долларов. Я не вижу сейчас, как можно ускорить этот процесс», - сказал он.

«В первую очередь в Украине необходимо создать адекватное правовое поле, чтобы инвестор поверил, что наша страна способна защищать его права, что у нас работают правовые инструменты. Это основное, без чего сложно рассчитывать на инвестиции в газодобычу», - добавил эксперт.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар также сообщил УНИАН, что приступить к добыче газа на шельфе Украина сможет не ранее, чем через десять лет.

«Как показывает опыт работ на Черном море, опыт Румынии, Болгарии, Турции, необходимо около пяти лет для разведочных работ, так как шельф изучен достаточно слабо. Эти работы не делаются быстро. В целом, я думаю, что нужно ориентироваться на десять лет до начала добычи. Свежий пример Турция: они отчитались об открытии месторождения на 320 миллиардов кубометров газа. Так они к этому шли более десяти лет. Было несколько десятков пустых скважин», - отметил Гончар.

При этом эксперт подчеркнул, что это не означает, что игра не стоит свеч, ведь соседние страны доказали, что на шельфе можно добывать существенные объёмы газа.

Гончар считает правильным решение правительства о передаче прав осваивать черноморский шельф «Нафтогазу Украины», что позволяет ускорить начало разведочных работ, так как ждать приход крупной международной компании еще десять лет – не является выходом для нашей страны.

«Учитывая риски, связанные с безопасностью из-за оккупации Россией Крыма, а также месторождений «Черноморнафтогза» на шельфе Черного моря, утешать себя надеждами, что кто-то когда-то появится из серьезных инвесторов, - не приходится. Поэтому принятое правительством решение при данных условиях является оптимальным. Возможно, тот факт, что государственная компания Украины работает на шельфе может послужить тому, что кто-то заинтересуется и предложит партнёрство», - отметил он.

Геополитические риски проекта

Главным фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов от участия в проекте и осложняет попытки Украины добиться энергетической независимости, остается путинская Россия.

Эта страна неоднократно доказывала, что может нарушать любые международные обязательства и законы, обрекая себя на статус изгоя на планете, лишь бы наказать Украину за желание быть самостоятельной и стать частью объединенной Европы.

Как считают эксперты, сегодня у нашей страны нет возможностей самостоятельно полностью устранить эти геополитические риски.

«Я думаю, что пока что у нашей страны нет возможностей нивелировать риски, связанные с Россией. Пока Россия наращивает свое присутствие в Черном море, в Крыму. Это для нее - стратегический регион. Я пока не представляю, как это сделать», - отметил Омельченко.

Гончар также отмечает, что без боеспособных собственных военно-морских сил Украина не способна что-то противопоставить России в Черном мире.

«Необходимы военно-морские силы, которые будут иметь соответствующие средства, чтобы сдерживать военные угрозы со стороны России. К сожалению, этого сегодня недостаточно, чтобы компенсировать эти риски. Государство должно рассматривать эти вещи взаимосвязано – разработку шельфа и создание, или, скорее, восстановления военно-морских сил Украины. Современного флота с ракетным вооружением», - сказал Гончар.

Также он отметил, что Украина могла бы инициировать создание международного соглашения со странами, которые также ведут разведку и добычу на шельфе и являются членами НАТО с целью защиты активов в Черном море от потенциальной новой российской агрессии.

«Что еще важно, так это международная кооперация в западном секторе Черного моря. В этом регионе разведку и добычу газа ведет не только Украина, но и соседние страны: Румыния, Болгария, а в последнее время и Турция. Возможно, Украине необходимо инициировать совместно с Румынией и с обращением в НАТО, чтобы обеспечить режим безопасности в западном секторе Черного моря, начиная от Босфора и до Очакова», - отметил он.

При этом эксперты отмечают, что пока угроза со стороны России остается невозможно говорить о привлечении к проекту по добыче газа на украинской части черноморского шельфа крупного международного партнера.

«Крупные международные компании попросту не придут, им это не интересно. Уже объявляли, проводили конкурсы, велись переговоры. Сейчас таких безумцев нет. Люди с деньгами не будут вкладывать в непонятно что. Газовый бизнес становится с каждым годом все более рискованным, тем более на шельфе. К тому же непонятная ситуация с российскими вооруженными силами. Кому эти риски нужны?», - отметил Омельченко.

По мнению Гончара, нашей стране в этом проекте можно рассчитывать только на привлечение из-за рубежа средних нефтегазовых компаний, а не на мировых грандов газодобычи.

«Если бы пришли серьезные американские или британские компании, то, безусловно, это бы стало фактором, который смог бы обеспечить безопасность освоения украинского шельфа. Но нужно понимать, что большие западные компании не придут, так как они уже ушли. Они ушли в 2014 году, как раз после российской оккупации Крыма и шельфовых месторождений. Они рванули. ExxonMobil, Shell ушли из-за военно-политических рисков», - сказал Гончар.

У нашей страны, которая последние годы борется за свою энергетическую независимость, нет другого выхода, как осваивать черноморский шельф и не мешкать с этой амбициозной задачей.

Мир стремительно меняется: Европа переходит на «зеленые» технологии, и природный газ, который хоть и является самым чистым из традиционных видов топлива, также в какой-то момент может уйти в прошлое. Наша страна, имея крупные месторождения газа на суше и в море, обязана распорядиться своими недрами наиболее эффективно.

В противном случае, Украина будет вынуждена продолжать импортировать топливо и рассчитывать на милость зарубежных партнеров и рынков и сожалеть о том, как мы из-за глупости упустили свой шанс.

Игорь Орел

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